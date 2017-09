13 días en Japón: ¡Visitando el mundo de Kunihiko Ikuhara (Utena)!

En Enero de este año les contamos acerca “El mundo de Kunihiko Ikuhara” una exhibición dedicada a Kunihiko Ikuhara director y creador de la versión en anime de Shoujo Kakumei Utena y Mawaru Penguindrum, que iba a presentarse en Ikebukuro, Tokio. En esas fechas no nos imaginábamos que la veríamos en vivo y a todo color, si eres fan de Utena esta nota te va a gustar, tristemente no se podían tomar fotos adentro, pero haré mi mejor esfuerzo por relatarles la exposición.

El mundo de Kunihiko Ikuhara.

La Galería Seibu, es un espacio muy cercano a la estación JR de Ikebukuro, dónde los fans de Utena pudieron gozar de varias celdas de animación originales y tradicionales de la serie de TV enfocadas en la animación de la secuencia introductoria. Sin duda es increíble ver como antes la animación se hacía a mano, en acetatos y con pintura acrílica. El trabajo, sin duda era muy pesado pero el resultado es impresionante. Ver todo el trabajo que se llevan 30 segundos de animación con fondos y personajes hace que uno vea y aprecie la animación con otros ojos. En especial cuando vez que los efectos los hacían con spray (como el brillo de los lentes de Anthy). Terminando había una televisión dónde podían ver la animación del intro para ver el trabajo finalizado.

La segunda parte de la exhibición estaba dedicada a toda la mercancía que salió hace algunos años desde tarjetas, figuras rígidas, muñecas, Plushies, discos, mangas, libros y más. En el centro de la galería se podía ver el vestido de Anthy a tamaño real con todo y accesorios.

En la tercer parte podían ver el arte de la Película “Shoujo Kakumei Utena: Adolescence Apocalypse” que se estrenó en el 2000 así como arte original de Chiho Saito. Finalmente venía una pequeña área dedicada a Mawaru Penguindrum con acetatos y storyboards de escenas y personajes.

Uno de los atractivos extras, era una galería dónde vendían obras exclusivas, obviamente para fans que no tengan problemas económicos, ya que el precio de varios de los cuadros superaban los 100,000 yenes mínimo ($13,000 MX). Finalmente como buen espacio japonés antes de salir estaba la sección de mercancía conmemorativa de la exhibición, dónde había playeras, discos y más objetos. Lo malo es que la mayoría de la mercancía estaba muy cara, hubiera estado bien que pensaran en los fans que no tienen tanto dinero para gastar. En general fue una exhibición excelente y toda una experiencia para los fans nuevos y veteranos de la serie, se me hizo muy curioso ver que había hombres y mujeres de todas las edades, aunque la mayoría tenían entre 25-35 años.

Shoujo Kakumei Utena se estrenó en 1997 y pronto causó una revolución en el mundo de la animación ganando el “Mejor Anime en TV” en los premios de Animación de Kobe y siendo reconocida a nivel internacional por su historia, arte, simbolismo y música. 16 años después Shoujo Kakumei Utena sigue siendo todo un referente y ya un clásico de la animación japonesa.

Yo les puedo decir que es sin lugar a dudas después de ver esta exposición me quedé con ganas de ver Utena nuevamente, llegando a México será de lo primero que haga. Si no la has visto no sabes de lo que te pierdes.