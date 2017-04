13 días en Japón: Kyoto visitando Kiyomizu-Dera

Se dice que si quieres conocer el lado tradicional de Japón la parada obligada es en Kyoto. Hace tres años visitamos el Kinkaku-ji, la pagoda y templo de Toji, el templo de Yasaka, la zona de Gion y Pontocho. Ahora regresamos para visitar el templo Kiyomizu, el lugar es sencillamente hermoso con mucha vegetación y naturaleza alrededor, además de poseer unas vistas panorámicas de Kioto simplemente increíbles, si visitan esta zona de Japón por pocos días hagan una parada de 1 o 2 días en Kioto.

Acerca de Kiyomizu-dera

Este templo fue fundado en el año 798, los edificios que permanecen actualmente fueron construídos en 1633 por órden de Tokugawa Iemitsu, como dato curioso ninguna del lugar estructura usa clavos. El nombre se debe a la cascada que está dentro del complejo. Cuando se fundó el templo era para la secta Hosso, actualmente es de la secta Kitahosso y es un templo budista independiente al este de Kioto. Es considerado lugar histórico de Kioto y patrimonio de la Humanidad.

¿Cómo llegar?

Llegar a Kiyomizu-dera es muy sencillo, sólamente tienes que ir a la estación Central de Kyoto y tomar el autobús 206 (220 yenes) que lleva a Kiyomizu, posteriormente caminar unas cuantas calles (10 minutos) y estarás en la entrada del templo. En las calles a la entrada del templo encontrarás de todo desde souvenirs, comida, café, helados, kimonos, etc.



Ver mapa más grande

Tips y recomendaciones:

• Lleva paraguas por alguna extraña razón siempre que he visitado Kioto me ha tocado lluvia.

• Recuerda que si visitas algún templo de Kioto estos son lugares sagrados para alguien, guarda el respeto debido.

• Prueba alguno de los postres o panes que se encuentran en las tiendas cercanas al templo, les recomiendo el “Ice cream puff” del café Kiyomizu Kyoami.

• Cerca del templo hay una tienda de Hello Kitty que vende productos temáticos de Kyoto de la popular gatita. Son un excelente regalo ;).

• Checa los precios ya que no todas las tiendas manejan el mismo precio por los productos. Por ejemplo un helado puede costarte 200 yenes en una y 400 en otra.

• ¡Ojo! Varios templos en Japón en Invierno cierran temprano (a las 3 o a las 5 pm) así que si vas a visitarlos hazlo en la mañana.

Fotografías son propiedad de Erika Rodriguez (@kikiux_) y Retorno Anime.