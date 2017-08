13 días en Japón: Los trenes y el Japan Rail Pass.

Si van a Japón sin duda su forma de transportarse será mayoritariamente en tren por lo rápido y eficiente de este medio de transporte, desde que bajan del avión en Narita su primer encuentro será con el N’EX (El Expreso de Narita). Cuando lleguen a Tokyo posiblemente les entre un poco el pánico por las decenas de líneas que hay, que si hay que tomar la Yamanote, la Seikyo, la Utsunomiya, Keihin-Tohoku, etc. Pero tranquilos que les garantizo que la línea de trenes japonesas no es tan complicada como parece sobre todo cuando hay señalamientos por doquier en inglés. El chiste es saber a dónde quieres ir 😉

No se asusten no es tan complicado como parece.

¿Cuánto cuesta el tren?

Como muchos lugares alrededor del mundo el precio no es una tarifa estándar, cambia conforme a la distancia. Por ejemplo de la estación Shinagawa (Donde nos hospedamos) hasta la de Tokio en la Línea JR Yamanote cuesta 160 yenes, si quieren ir hasta Ueno les costará 190 yenes y así. La realidad es que si quieren moverse de manera fácil lo más recomendable es usar la JR Yamanote, esta es una ruta circular que pasa por todos los atractivos turísticos como lo son Ueno, Tokyo, Akihabara, Shinjuku, Harajuku, etc. La mayoría de las estaciones de la línea Yamanote tienen interconexión con otras líneas y con el metro. Si usan la tarjeta SUICA la vida se vuelve más sencilla ya que sólo recargas y la usas, no tienes que preocuparte por el costo diferente de cada viaje y más ahora que ya se puede usar por todo Japón tanto en Metros como en Trenes.

No se asusten, esta pantalla cambia de japonés al inglés dónde pueden ver la estación dónde están las demás estaciones y el tiempo de traslado. Si, es toda una maravilla para planear tu itinerario.

El Japan Rail Pass

Si van a Japón de seguro van a querer visitar alguna otra ciudad como por ejemplo Osaka, Kyoto, Nara o Hiroshima entre otras. Si en su itinerario tienen planeado al menos visitar 2 o 3 ciudades es muy recomendable comprar el JR Pass ya que el costo es muy bajo a comparación de si ustedes compraran boletos individuales para el Shinkansen. Por ejemplo si quisieran ir a Hiroshima partiendo de Shinagawa cada viaje les saldría en ¥11,340 (o $121 USD). A Kyoto les saldría el viaje sencillo en otros ¥7,980 ($85 USD), en total visitar estas dos ciudades les saldría en:$412 USD. El JR Pass de 7 días con el que pueden viajar a cualquier parte de Japón cuesta ¥28,300 ($303 USD) sin duda un ahorro considerando que tienen 7 días de viajes ilimitados, además de que pueden usar la mayoría del sistema de trenes normales japoneses de manera gratuita, lo cual a la larga genera un ahorro importante. Eso sí, no se podrán subir a los modelos más nuevos (y rápidos) del Shinkansen como lo son el Nozomi, Mizuho y Hayabusa.

La ruta disponible del Shinkansen como ven pueden ir de Norte a Sur sin problemas.

El ticket del Shinkansen de Kyoto a Tokyo.

Esperando la llegada del famoso Tren Bala o el Shinkansen.

El interior de los trenes bala, Shinkansen, cómodos, rápidos y eficientes.

¿Dónde compro el JR Pass?

El JR Pass no se puede comprar dentro de Japón, este se tiene que solicitar fuera del país. Sólo está disponible para extranjeros que vayan de turistas a Japón. Si vas de estudiante, trainee o a trabajar no puedes usarlo. Para comprarlo hay de diversas maneras, puedes o ir a una agencia de viajes certificada por Japan Railways o pedirlo en internet en una agencia certificada. En el sitio oficial de Japan Rail Pass pueden checar dependiendo de su continente las agencias de viajes certificadas. Si son pudientes y viajan en ANA o JAL, lo pueden comprar en el mostrador de estas aerolíneas.

Nosotros conseguimos el precio más barato ($296 + $7USD de envío) en una agencia de internet francesa llamada “Japan Experience” la cuál revisamos que estuviera certificada por JR. La compra la realizamos con tarjeta de crédito y en tres días nos llegó por FEDEX nuestro paquete con la órden de cambio por el JR Pass.

¿Dónde se cambia esta órden en Japón?

El paquete que viene con los pases te incluye un instructivo o guía de las oficinas en las cuales puedes cambiarlo, usualmente las grandes estaciones tienen su ventana de información dónde puedes cambiarlo. Cada vez que quieras usar el Shinkansen y quieras reservar tu lugar necesitas ir en alguna estación a la Midori no Madoguchi dónde te entregarán los tickets para usar con reserva el Shinkansen.

Tips y etiqueta básica.

• Planea tu ruta con anticipación, te recomiendo usar el sitio Hyperdia dónde de manera sencilla introduces de dónde partes, cuál es tu destino y te da diferentes opciones, puedes pedir que sea sólo metro, sólo trenes, sólo shinkansen, sólo trenes de la JR, etc. El sitio está en inglés.

• Si compras tu JR Pass además de usar los Shinkansen señalados (Hikari, Kodama, Tsubame y Sakura) puedes usar casi todas las líneas del tren JR sin costo, incluyendo el Monoriel de Tokio.

• En Japón es muy mal visto hablar por teléfono, comer (Menos en el Shinkansen) y gritar dentro del transporte público. Evítenlo.

• El tren y el metro japonés es muy puntual, si llegan minutos después podrían tomar el tren equivocado, uno que no haga todas las paradas (Express o Limited) Así que hagan mucho caso al tiempo que dice tanto en Hyperdia como en los boletos.

• Si no usas la SUICA tendrás que desplazarte con boletos, las máquinas están en la entrada y tienen menú en inglés. No son difíciles de usar. Si te pasaste o decidiste cambiar de ruta puedes hacerlo pagando el excedente correspondiente antes de salir.

• El Metro es un poco más caro que el tren, así que tómalo en cuenta para tu presupuesto. Sin quieres visitar por ejemplo Ginza, Asakusa o Roppongi puedes acercarte por medio de la JR y después tomar metro.