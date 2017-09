13 días en Japón: Tips para Avión y Hospedaje

Muchos dicen que Japón es extremadamente caro, la realidad es que todo depende de que tipo de viaje hagas, si bien el avión suele ser muy caro por la distancia que hay que cubrir, en esta serie de artículos te diremos como puedes viajar a Japón sin que salga en un ojo de la cara. Sólo para demostrarlo esta vez tenemos planeado que el viaje nos salga un 25% más barato que el que realizamos en 2010.

Avión ¿Con que Aerolínea?:

Yo he checado los vuelos y paquetes muchas veces de agencias de viaje contra los que se ofrecen en internet, si te gusta la aventura y no quieres que te lleven de la mano te recomiendo que compres en internet, los paquetes que ofrece Expedia, Travelocity (Sitios Americanos no los Mexicanos), Agoda y Japanican son muy buenos y económicos, usualmente el hotel sale casi gratis en comparación con el boleto de avión.

Varias aerolíneas ofrecen el vuelo “Directo” a Japón, la realidad es que Aeroméxico hace escala en Tijuana y United, American Airlines, entre otras hacen parada en Los Ángeles / Nueva York / San Francisco o Chicago. Aeroméxico para volar es muy caro ($15,000 MX cada boleto sencillo), más si no tienes ticket de trabajador o de descuento (estos tickets son baratos relativamente pero tiene sus riesgos como sobre cupo o retrasos). En el 2010 nos tocó volar de ida en United Airlines y de regreso en Aeroméxico, puedo decir que de las tres compañías que probado me quedo con la más reciente Malaysian Airlines, buen servicio, buena oferta de películas y entretenimiento para las 16 horas y buen precio. La mayoría de los vuelos hacen escala en Estados Unidos así que si no tienes visa sería un buen momento para tramitarla, al fin esta es válida por 10 años.

Esta vez elegimos un paquete en Travelocity de Avión y Hotel por 2 semanas por $1,900 USD, para comparar los vuelos de México a Japón ida y vuelta están de $1,500 – $1,800 USD. Así que nos pareció una oferta bastante conveniente, más por la temporada que es casi alta por el “Hanami“. Estos sitios aceptan pagos por tarjeta de crédito y débito, lo malo es que no ofrecen a meses sin intereses.

Hotel, cerca de un metro:

Recuerda que al hotel se va a dormir y bañarse, la mayoría de los hoteles business class en Japón son más baratos que los de gran turismo, yo les recomendaria un hotel business class debido a que son muy cómodos, la mayoría tiene internet y están ubicados muy cerca de las estaciones de metro. En esta ocasión repetimos hospedaje en el Shinagawa Prince Hotel, este es un hotel muy cómodo, con habitaciones amplias (en Japón algunos hoteles tienen habitaciones muy estrechas) y enfrente de la estación de Shinagawa, la cuál en tren está a 15 minutos de Akihabara y como 20 de Shibuya, además de que la mayoría de los Shinkansen salen de esta estación, así que si vas a explorar al interior de Japón este hotel es muy práctico. Ahora si vas sólo puedes experimentar en un hotel cápsula que son muy baratos, pero si van dos a veces la tarifa del hotel compite contra la de algunos hostales, honestamente a mi no me gusta la idea de dormir en un mismo cuarto con desconocidos, pero es cuestión de gustos.

Tips:

• Ante todo compara e investiga, internet te puede ofrecer los comentarios, las calificaciones, experiencias de distintos viajeros como tú.

• Recarga tus aparatos, recuerde que son a veces 16 horas de vuelo, si viajas en clase económica (la más barata) depende del avión si tu asiento tendrá contacto eléctrico o no. Malaysian no ofrece contacto eléctrico para la clase económica pero lo compensan con una oferta bastante buena de entretenimiento.

• Japón no usa conexiones trifásicas así que asegura de traer un adaptador, si no tienes, no te preocupes en tiendas como la Tokyu Hands venden distintos adaptadores.

• Escoge un hotel que esté cerca de un metro o un tren para moverte rápido por la ciudad. Si eres de los que compra kilos de mercancía, figuras, cds, etc agradecerás que tu hotel esté cerca de una estación ;). Si vas sólo puedes hospedarte de manera muy barata en el Sakura Hostel o en un Capsule Hotel entre otros.

• Busca, busca y busca. En Travelocity y Expedia las ofertas y precios cambian casi todas las semanas, eso sí pocas veces (Sólo en temporada baja) encontrarás paquetes abajo de los 1,200 USD.

• En las estaciones de Japón hay mapas en distintos idiomas incluyendo el Español, aún así te recomendamos comprar un par de guías para que sepas a dónde quieres ir y no estés dando vueltas a lo tonto, nosotros compramos 3 de Lonely Planet en el 2010, la de Japón, Tokyo y Kyoto y la verdad son muy útiles a tres años muchas cosas no han cambiado en el país del lejano oriente.

Sigán pendientes que pronto, le traeremos más información sobre como viajar a Japón. Si tienen dudas, no duden en poner sus comentarios que con gusto las responderemos, en la siguiente entrega tendremos la información de la SUICA + N’EX y del Japan Rail Pass.

Los dejamos que vamos saliendo a la Tokyo Anime Fair.