5 Razones para no perderse “Assassination Classroom: Graduation”

¡Este 5 de Mayo comienza el Konnichiwa Festival, el festival de Cine y Animación Japonesa! En esta ocasión el festival se llevará a cabo en 30 Cinépolis del país en 19 ciudades. La primer cinta del festival es Assassination Classroom: Graduation, la más reciente cinta live action basado en el popular manga de Yusei Matsui. Si no has decidido verla, acá te dejamos 5 razones porqué no te la puedes perder:

1- Fue todo un hit en Japón.

Assassination classroom: Graduation, se colocó en el lugar #8 del Top 10 del 2016 en Japón. La cinta superó a su antecesora por mucho, generando una taquilla superior a los 3.5 billones de yenes. La cinta se estrenó en el #1 en la taquilla japonesa en su semana de estreno dónde permaneció varias semanas.

2- De los live action más exitosos con el público.

Si, sabemos que hay muchos live action muy feos. Pero, esta cinta es uno de los live action mejor calificados en Japón tanto por el público general como por los fans, en esta entrega la película mejora mucho su ritmo, sus efectos y trama en general. Además de ser un conmovedor final a la historia de Koro-sensei que sin lugar a duda moverá sus kokoros.

3- Joven talento japonés

Los protagonistas de la historia son Masaaki Suda, Ryosuke Yamada y Kazunari Ninomiya. El primero es un joven actor japonés muy prolífico en su trayectoria tiene varias cintas entre ellas el live action de Gintama dónde interpreta a Shimpachi Shimura, Death Note: light up the new world, My Little Monster, entre otras teniendo bajo su cinturón más de 20 cintas japonesas.

Por otro lado, Ryousuke es un actor, cantante y idol, miembro de la popular banda Hey! Say! Jump. En su carrera como actor ha interpretado a varios personajes entre ellos a Kindachi en Kinachi Case files, Nagisa en Assassination Classroom y recientemente a Edward Elric en el Live Action de Fullmetal Alchemist. Su interpretación como Nagisa le consiguió el galardón a revelación del año en los Japan Academy Prize Awards (los Óscares japoneses), posteriormente su interpretación como Semi en Grasshoper le hizo ganar el premio de revelación del año en los Japan Films Critics Award.

Finalmente también tenemos a Kazunari Ninomiya quién interpreta a Koro-sensei. Miembro de Arashi, Nino, también ha tenido una carrera actoral muy prolífica y reconocida en Japón ganando varios premios por sus dotes histriónicos.

¡También talento internacional!

La cantante y actriz JY del grupo coreano Kara también aparece en la cinta interpretando a Irina Jelavić. ;).

4- Hey! Say! Jump

Para las fans del grupo idol, la sub-unit de Hey! Say! Jump “Sensation” interpreta el tema de la película “Sayonara Sensations” el cuál les dejamos acá abajo:

5- La disfrutas seas fan o no.

Assassination Classroom: Graduation es una cinta que puede disfruta cualquiera, seas fan o no, ya que al inicio te explican lo necesario para que la puedas disfrutar. Sin lugar a dudas es el perfecto cierre de la franquicia, muchas lecciones que sin lugar a duda los hará recordar a algún maestro o maestra que sus enseñanzas los acompañan todos los días.

¡Así que no lo dudes y corre a alguno de los cinépolis participantes y no te la pierdas! ¡Los boletos ya están a la venta en la app, taquillas y página web de Cinépolis!