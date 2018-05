VG 93% de los gamers no terminaron “Cuphead”

Cuphead, don’t deal with the Devil

Cuphead fue un juego que sin lugar a dudas dio mucho de que hablar desde antes e su lanzamiento, primero por el nivel de detalle de su arte inspirado en las caricaturas de 1930 y después por su nivel de dificultad. En internet hay miles de videos de jugadores fallando gameplays, muriendo una y otra, y otra vez.

Unos meses después de su lanzamiento en Xbox y Steam, el veredicto está hecho. Las críticas no estaban erradas, efectivamente Cuphead si es uno de los juegos más difíciles que existen hoy en día ya que solamente un 7% de los jugadores del título en Xbox One han logrado terminar el juego. Lo que quiere decir que el 93% de los gamers que tienen un de las más de 2 millones de copias del videojuego no lo ha podido terminar.

Otra cifra que asombra es que de los que si han podido terminar Cuphead sólo el 0.48% lo ha logrado terminar en la dificultad más alta (Experto).

¿Terminaste el juego? ¿Si no, porqué lo dejaste?

Si no lo has jugado aquí te dejamos la reseña de Cuphead lo cuál es para muchos de los que somos gamers chavorrucos, un agradable regreso a la vieja escuela.