Agosto: 4 Estrenos imperdibles en Netflix Latam.

Estrenos en Netflix Agosto 2018

Este mes Netflix Latinoamérica trae muchas novedades y aquí te dejamos 4 títulos que no te puedes perder. Así que prepárate para el fin de semana disfrutar cualquiera de los siguientes títulos.

Wall-E (2008) – 01 de Agosto

Hermosa cinta de animación de Pixar y Disney que nos lleva a un futuro lejano dónde la humanidad ha abandonado al planeta tierra. La tierra se encuentra devastada y llena de basura, dónde los únicos habitantes del planeta son los robots Wall-e, compactadores de basura que tienen la tarea de limpiar los desechos humanos. Poco a poco los robots han dejado de funcionar con excepción de una unidad que ha desarrollado conciencia propia y ha sobrevivido usando piezas de otras unidades para seguir funcionando. Un día Wall-E descubre una planta lo que da inicio a que conozca a otro robot llamado EVA

Voltron: Legendary Defender (Season 7) – 10 Agosto

La séptima temporada de Voltron: Legendary Defender ya llega a Netflix. En esta temporada los Paladines han derrotado a Lotor y han recuperado a Shiro para por fin regresar a la tierra. Después de un largo y peligroso viaje descubren que su planeta ha cambiado.

Flavours of Youth – 04 de Agosto

El más reciente trabajo de COMIX WAVE, el estudio detrás de 5 cm por segundo y Your Name, es una co-producción china-japonesa dirigida por Yoshitaka Takeuchi y producida por Noritaka Kawaguchi. Flavours of Youth está dividida en tres segmentos dónde cada uno explora los temas del amor y las alegrías de la vida de la juventud China. Relaciones, amistades y amor.

(Des)Encanto – 17 de Agosto

La nueva producción de Matt Groening, la mente brillante detrás de Futurama y los Simpson, nos presenta una nueva serie animada para adultos. (Des)encanto sigue a la princesa Bean, quién tiene un gran gusto por el alcohol, a su animado elfo llamado Elfo y a su demonio personal llamado Luci en los desastres y aventuras en el reino de Dreamland.