Aku no Hana, primer trailer del live action

La página web de la adaptación live action del manga Aku no Hana (The Flowers of Evil) obra de Shūzō Oshimi, reveló un nuevo teaser trailer junto con una imagen promocional de la película.

La cinta se estrenará en cines de Japón el próximo 27 de Septiembre.

Aku no Hana – Un arrebato de locura

Kasuga Takao es un chico que ama leer libros, en especial Les Fleurs du mal, de Charles Baudelaire. Saeki Nanao, una estudiante que asiste a su misma escuela, es la chica de la cual Kasuga esta enamorado, pero él solo la admira desde la distancia. Un día, olvida su libro en su clase y vuelve por él. Allí encuentra además de su preciado libro, el uniforme de gimnasia de Saeki y lo roba en un arrebato de locura.

La historia cuenta ya con una adaptación animada, que puedes ver en Crunchyroll.

Lo vimos en: ANN