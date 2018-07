Merch | Amplificadores con diseños de EVANGELION

Una de las franquicias con más variedad en su mercancía es sin duda Neon Genesis Evangelion, tanto que literalmente puedes encontrar cualquier tipo de accesorio con diseños de la serie, ahora incluso, amplificadores y accesorios para bajo y guitarra.

Los nuevos accesorios inspirados en la serie son:

Amplificadores para guitarra, en una versión especial con 4 diseños diferentes, 2 versiones en donde vemos el EVA-01, uno con Rei y otro con Asuka. Los amplificadores de la compañía HESU modelo Modern M212 Custom Cabinet, tendrán un precio de 129,600 yenes (aprox. $1,180 dólares) y serán parte de una edición limitada, solo habrá 3o unidades de cada uno de los diseños.

Preamplificador para bajo, que estará disponible solo en Japón (una lástima) y del que solo habrá 400 unidades. El accesorio es de la compañía Darkglass Electronis’ Alpha Omega y tiene un diseño inspirado en la película Evangelion 2.0 You Can [Not] Advance, y tendrá un costo de 47,52o yenes (aprox. $430 dólares)

Set de 5 guitar picks (plumillas) de poliacetal (POM) disponibles en 3 diseños: EVA Unidad-01, EVA Unidad-00 y EVA Unidad-02, cada set con un costo de 1,080 yenes (aprox. $10 dólares)

Paños de microfibra con 5 diseños diferentes, cada uno con un costo de 1,296 yenes (aprox. $12 dólares)

Los accesorios estará disponibles en tiendas de instrumentos musicales en Japón y para comprarlos por internet a través de la Evangelion Store.

Lo vimos en: ANN