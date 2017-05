Análisis/Opinión: Haruhi Suzumiya: Más allá de la brigada SOS

Esta es la segunda entrada de este tipo que hago en el blog, y aprovecho para hacerla referente a una de las series (mejor dicho de las franquicias) que de algún modo me dejaron marcado, tratándose nada más y nada menos que de Suzumiya Haruhi. Esta vez KikisKikette colaboró con el epílogo de la misma, lo cual le agradezco bastante.

Antes que nada, para quienes no conozcan a dicho personaje, es la protagonista de la serie de novelas ligeras escritas por Nagaru Tanigawa y con personajes diseñados por Noizi Ito (Shakugan no Shana). Allá por el 2003 la primera novela, titulada “La Melancolía de Suzumiya Haruhi” (Suzumiya Haruhi no Yuutsu), siendo hasta el momento 11 novelas publicadas en total. Dichas novelas han sido licenciadas en varios países y se pueden conseguir en castellano. De ahí surge la primera animación en 2007 de la serie por parte de Kyoto Animation, siendo un boom que alcanzó proporciones mundiales; la segunda temporada surge en 2009, no siendo tan exitosa como la primera (más adelante veremos por qué), dos series ONA (Only Network Animation; Suzumiya Haruhi-chan no Yuutsu y Nyoro Tsuruya chan), una película en 2010 que adapta fielmente la 4ta novela, la cual tiene una duración de casi 3 horas de perfección; y un spin-off de la misma, llamado “La Desaparición de Nagato Yuki-chan” en 2015.

La serie a “grandes rasgos”

La serie es narrada por Kyon, un personaje realista tirándole a fatalista que acaba de ingresar al Instituto del Norte. Entre monólogos e introspecciones pragmáticas conoce a una chica en clase que, según ella misma dijo al presentarse frente al grupo, no está interesada en los humanos normales y aburridos, sino en espers, viajeros en el tiempo y aliens, por lo que ni se le acerquen si no son de este peculiar grupo. Esta chica es la explosiva Suzumiya Haruhi, la cual es buena en todos los clubes del instituto, pero ha dejado todos por el hecho de que no le satisfacen.

Sentada en clase detrás de Kyon, éste trata de centrarla en la realidad… la cruda y fría realidad, tratando de disuadirla acerca de los personajes en los que está interesada; pero para sorpresa de Kyon, lejos de disuadirla, Haruhi tiene la idea de, dado que ningún club la satisfizo, crear su propio club. Kyon es forzado a ser el primer miembro de la “Brigada SOS”, que tiene como objetivo Salvar al MundO con una Sobredosis de diversión” por medio de la búsqueda de misterios, aliens, viajeros del tiempo, espers y demás cosillas paranormales. Haruhi se las arregla para conseguir reconocimiento oficial de su brigada y se “incorpora” al salón del Club de Literatura que sólo cuenta con una integrante, Yuki Nagato, quien termina integrándose a la Brigada, lo mismo que Asahina Mikuru y Koizumi Itsuki. Todo va bien hasta que Kyon descubre que dichos miembros de la brigada son en realidad lo que Haruhi estaba buscando: espers, viajeros en el tiempo y aliens. Dichos miembros no fueron reunidos al azar, sino que fueron enviados por diferentes organizaciones a vigilar a Haruhi Suzumiya , quien según dicen tiene la clave de la autoevolución humana y además es la responsable de un enorme terremoto espacio-temporal ocurrido 3 años atrás de la época donde se ambienta la serie, existiendo la posibilidad de que, inconscientemente, pueda llegar a destruir el universo entero.

Advertencia: A partir de aquí se muestran spoilers a raudales, así que, si aún no has tenido contacto con el universo de Haruhi (novelas, película, anime), quedas advertido, querido lector.

La serie de Haruhi Suzumiya, tanto las adaptaciones animadas como las 11 novelas van más allá de un típico slice of life, ya que presentan elementos bastante interesantes que están entre la ciencia ficción y la realidad en sus diferentes niveles. Inclusive tiene una parte filosófica.

Ya entrando en materia, uno de los momentos cumbres en la serie es cuando Yuki Nagato le presta un libro a Kyon (Los Cantos de Hyperion, libro del que hablaremos más adelante) con un separador en el cual lo cita para hablar con él. Durante la plática, descubre que Nagato en realidad es un alien en forma de interfaz humanoide que ha sido envidada por la Entidad de integración de datos a vigilar a Haruhi. Nagato comienza con un discurso que, si se le pone atención, resulta interesante:

“la vida orgánica como la conocemos no es más que un vínculo por el cual la información se manifiesta y muere; pero Suzumiya es la excepción, contando con la habilidad de poder destruir el universo entero si así lo desea, sobrepasando las habilidades de cualquier especie orgánica en la actualidad y contando así con la clave para la autoevolución humana, llegando a considerar a Haruhi como una especie de dios, el cual sólo Kyon ha podido controlar”.

Esta parte se relaciona con otro personaje que, al igual que Nagato es enviado por la Entidad de la integración de Datos a vigilar a Haruhi, pero que su rol no es pasivo, sino más bien se centra en “matar a Kyon para observar la reacción de Haruhi”: Ryoko Asakura, personaje que termina siendo derrotado por Nagato en una batalla llevada a cabo en una distorsión del espacio-tiempo se hace presente en un salón del instituto. Asakura pertenece a la misma organización que Nagato, pero en un sector que discrepa con el de Nagato respecto a Haruhi.

Nagato es un personaje peculiar con muchas pistas que nos dejan entrever las fuentes en las que posiblemente se inspiró Tanigawa para escribir las novelas ligeras. Una de ellas es cuando se ve a Nagato leyendo “Los Cantos de Hyperion”, novela de Dan Simmons que es un clásico de la ciencia ficción en la que los protagonistas viajan a Hyperion para encontrar las llamadas Tumbas del Tiempo. Dicha novela de ciencia ficción se halla dividida en 4 partes: Hyperion, La Caída de Hyperion, Endymion y El Ascenso de Endymion. Las cuatro partes aparecen rápidamente tanto en la primera temporada como en la película. Una hipótesis que ronda en la red propone que Hyperion tiene relación con la Entidad de Integración de Datos de la que provienen, por lo que es el libro favorito de Nagato.

Otro punto curioso respecto a Nagato es que, posiblemente, ella pueda tener acceso a los llamados Registros Akáshikos, los cuales figuran en algunas culturas de la antigüedad tales como la hindú. Dichos registros consisten en la “memoria del universo”, la cual supuestamente abarca un registro de todo lo sucedido y lo que sucederá a todos y cada uno de los entes que conforman lo existente. Esta relación con la obra de Tanigawa surge cuando, en La Desaparición de Haruhi Suzumiya (la película y 4ta novela), Nagato trata de conectarse con su “interfaz localizada en un plano de 3 años de diferencia”, así como el acceso a la información con la que cuenta en la Entidad de Integración de Datos la cual, podría suponerse, es quien resguarda estos registros.

Los Registros Akáshikos también sugieren su aparición en la película “Interstellar”, en donde el protagonista, Cooper, logra llegar más allá del agujero negro supermasivo, quedando atrapado en la quinta dimensión, donde el espacio-tiempo ha sido materializado y se puede tener acceso a cada instante de la realidad mediante el recorrido de “frames materiales” y mandar mensajes tanto al pasado como al futuro.

Para terminar con Yuki Nagato, cabe mencionar su participación dentro de la segunda temporada de Haruhi, en la que KyoAni apostó por un arriesgado y fallido arco de “Agosto Infinito”, haciendo alusión al mes ocho y el símbolo de infinito. Durante esta temporada, ocho capítulos son prácticamente lo mismo, debido a que el verano se ha repetido, según Nagato, cerca de 15,500 veces, pero nadie es consciente de ello más que la misma debido a que su composición es diferente a la orgánica, es meramente información en forma de interfaz. Después de este fallo, KyoAni se reivindicó con creces en la película.

Por otra parte, Itsuki Koizumi, el “misterioso estudiante de intercambio”, se convirtió en un esper de la noche a la mañana porque, según él mismo, Haruhi así lo deseó. Él pertenece a un grupo de espers llamado “La Agencia”, cuya función es la de mero observador de Haruhi. Koizumi es, más allá de un personaje bishonen, quien propone, analiza los hechos y crea interesantes conclusiones. Uno de sus mejores momentos es cuando habla del llamado Principio Antrópico Cosmológico. Este principio propuesto por los físicos Barrow y Tipler en 1986 nos dice, en su versión más radical, que el universo existe por el hecho de que nosotros existimos y viceversa, nosotros existimos porque el universo existe. Dicho principio es mencionado brevemente por Koizumi, pero es clave para el desarrollo de la serie, en donde llegan incluso a mencionarse, disfrazadas-tal vez- de ficción, varias teorías y especulaciones respecto a la realidad tal y como la conocemos… si es que realmente hay sólo una realidad. En este video Koizumi hace su aportación

Para terminar con los personajes hablaremos de Mikuru Asahina, una estudiante de curso superior que en realidad es una viajera del tiempo, que igualmente está encargada de vigilar a Haruhi. No se sabe de qué época viene, y revela muy pocos detalles acerca de sus funciones. Aquí se menciona una “teoría” sobre los viajes en el tiempo, donde la realidad es vista a manera de frames por los cuales se puede ir hacia a delante o hacia atrás como si se le regresase o adelantase a una película, para lo cual se usa el dispositivo TPDD (Temporal Plane Destructor Device). Al igual que Koizumi, cree que Haruhi tiene una especie de poderes de diosa por el terremoto espacio-temporal que ocurre.

La temática de la serie tiene relación con la ciencia ficción y la no tan ficción. Uno de los principios de la física cuántica es el de incertidumbre, en el cual, propone Heisenberg (Werner Heisenberg, no el de Breaking Bad), todo es y no es a la vez, o lo que es lo mismo, el observador influye en lo observado. Esto nos remota a la paradoja del gato de Schrödinger, en donde dicho gato está muerto y vivo a la vez, mientras no abras la caja. Dichas aportaciones también han sido retomadas desde la teoría cibernética de primer y segundo orden referente a los sistemas de control, y el constructivismo. Estas teorías, junto con los aportes de teóricos como Watzlawick, Maturana, Piaget, Norbert Wiener, el mexicano Arturo Rosenblueth o von Foerster dan cabida a la posibilidad de que la objetividad es solamente un punto al cuan se pretende llegar, pero nunca se alcanza del todo: sin observador no habría nada que esté observando, nada qué observar y, por lo tanto, no habría una independencia estrictamente hablando entre el observador y el objeto. En este caso, Haruhi cambiaría sus reacciones inconscientemente dependiendo de la influencia directa de Kyon y podría ser capaz de reinventar la realidad.

Epílogo: El cómo Haruhi Suzumiya puede llenar tus días de emoción, misterio y mucha curiosidad.

Referente de proyecto multimedia: ¿Has escuchado hablar de la expresión “romper la cuarta pared”?, esta expresión se refiere a jugar con los límites que separan a una serie, película, obra de teatro videojuego, de forma que el personaje o los personajes solicitan la participación del espectador dentro de la misma. Este concepto tiene algunos siglos de antigüedad, y ha sido utilizada por una multitud de series de televisión y películas, seguramente recuerdas algún capítulo de alguna caricatura que te pidió directamente tu ayuda o se dirigió a ti, puede que tengas en mente la imagen de los Simpsons, Dora la Exploradora, o en uno de los personajes de cómic más populares de los últimos años, Deadpool. En algunos capítulos de la serie de anime de Haruhi Suzumiya y de la novela Kyon logra romper la cuarta pared dirigiéndose al lector/auditorio a través de comentarios o preguntas, sin duda alguna esto no es nuevo excepto si consideramos otra serie de anime actual: Love Live; School Idol Project.

¿Cuál es el elemento más importante de Love Live?,¿El moé, la posibilidad de ampliar la trama del anime a través del videojuego oficial?,¿La convivencia con las seiyuus de la serie en conciertos oficiales?, ¿La posibilidad de leer un manga o los diarios de cada Idol y obtener una historia ampliada dónde somos espectadores inmersos en la acción?, ¿La fórmula que llevó al éxito a grupos como AKB48 y Morning Musume?¿O tal vez una conjunción de todos esos elementos a través del uso de las tecnologías de la información y de plataformas múltiples?. En Haruhi Suzumiya podemos contemplar algunos de estos elementos que pueden hacer de ella un referente de los proyectos multimedia. En primer lugar tenemos la “explosión del moé”, gracias a series de anime como K-On!, el estilo de dibujo, el número de capítulos y un mayor énfasis en las actrices de voces comenzó a través de Drama CD’s, Lives y programas de radio oficiales comenzó a hacerse notar en la industria del anime, Haruhi no es la excepción compartiendo el mismo estudio de animación, Seiyuus notables cuya actuación en otras series da un respaldo de su trayectoria, y conciertos en vivos, así como el ascenso, caída y repunte de Aya Hirano gracias a sus escándalos.

Para el verdadero fan de esta serie le es fácil encontrar una historia ampliada yendo por las novelas y jugando los videojuegos o disfrutando de Spin-Off’s como el protagonizado por Yuki Nagato. Es decir, gracias al grado de inmersión en la historia a través de las adaptaciones se encuentra ante un verdadero proyecto multimedia. Actualmente podemos ver un desarrollo similar en trabajos como “Puella Magi Madoka Magica”, “Touhou Project”, y “Sword Art Online” entre otros.

Musicalización: No es secreto que la cantidad de referencias musicales dentro de la serie puede llevar a más un melómano a aficionarse por esta, buscando encontrar los diversos compositores y pistas dentro del anime y los juegos, entre grandes de la música clásica que podemos citar se encuentran Tchaikovsky, Shostakovich, Ravel y Mahler. Este aspecto sencillo a primero vista lleva a preguntarse sobre la profundidad de las referencias y el contenido de la serie, además de la capacidad de los directores para incluir junto a estas piezas insert songs y otras canciones de primera calidad. Actualmente es posible encontrar trabajos similares en La Corda Di Oro, Hibike! Euphonium, Shigatsu na Kimi ga Uso, series completamente musicales pero que reservan un soundtrack de primera calidad esperando ser escuchado.

Referencias y Metarreferencias: Toda obra de cualquier tipo refleja a su autor, en este caso sus experiencias de vida, gustos, intereses, conocimientos, preferencias y hasta rasgos de su personalidad, Suzumiya no es la excepción, sin embargo destaca por la cantidad de referencias presentadas. La primera de ellas son las citas a las ecuaciones de la relatividad (E=mc2), de la cuántica (Schrödinger, Dirac, Pauli) dentro del opening de la segunda temporada de la serie, las teorías sobre viajes en el tiempo explicadas por Nagato, las referencias a Agatha Christie en un viaje realizado a una isla y el juego detectivesco de investigar un falso asesinato, las referencias a Sigmund Freud y su teoría de los sueños por parte de Kyon en los capítulos iniciales, el conocimiento de teoremas matemáticos para resolver algunos problemas dentro de la novela, e incluso a la filosofía a través del principio antrópico, como se ha mencionado anteriormente.

Tales referencias pueden conducir a varías situaciones, una de ellas y al menos en nuestro caso (considérese que ambos autores tenían cerca de 17 años cuándo vieron y leyeron por primera vez a Suzumiya) fue la profundización e interés por temas que normalmente están fuera de la esfera de interés de los jóvenes de bachillerato y con ello un incremento de nuestro acervo personal e incluso un interés genuino en la ciencia, la cultura y la música. Si consideramos el caso de un público más adulto puede encontrarse ante una serie divertida que engrana elementos serios con una trama divertida interesante, obteniendo una opción interesante y refrescante.

Al considerar estos elementos en conjunto y recurrir a plataformas sociales de internet como Nico Nico Douga es posible considerar algunas de las causas de su popularidad en el público japonés e internacional, además de otros valores que el anime puede presentar a más allá del mero entretenimiento, como la difusión y sensibilización cultural. Es posible que muchos encuentren interés en los estereotipos representados por los personajes, por ejemplo, Nagato como la chica kuudere, cuya expresión emocional es mínima o nula, así como a Ryoko Asakura, que muchos asocian al estereotipo del yandere, este interés puede conducir a un análisis más profundo de los personajes, el cual si bien resulta fascinante no es el objetivo de este artículo.

Finalmente y para una fundamentar una opinión puedo considerar a Suzumiya como una serie de profundidad creciente, cuyo atractivo radica no en una trama llena de acción, sino en el interés que es capaz de despertar en el espectador, y esto lo logra a través de la hilación de historias de elementos fantásticos y de ciencia ficción enmarcados en el fondo de la vida cotidiana estudiantil. A diferencia de otras series dónde resultan forzadas las escenas de peleas o las escenas de fanservice, esta serie puede ofrecer mucho más de esta clase de recursos, e incluso invitar a una inmersión voluntaria en la misma.