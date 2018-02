Anime ‘3gatsu no Lion’ en pausa por 3 semanas

La cuenta oficial en Twitter del manga 3gatsu no Lion (March comes in like a Lion) anunció este jueves que la adaptación animada de la serie tendrá una pausa de 3 semanas, por lo que no se transmitirán episodios los días 10, 17 y 24 de Febrero, debido a la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang.

El episodio 38 de la serie (16 de la segunda temporada) se transmitirá el Sábado 3 de Febrero, para después entrar en pausa y regresar con el episodio 39 el Sábado 3 de Marzo.

Via: ANN