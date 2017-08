Anime: Aniplex anuncia preventa del DVD/Bluray de SAO: Ordinal Scale

Aniplex of America anunció en un panel realizado dentro de la Otakon, que la película Sword Art Online: Ordinal Scale estará disponible en formatos DVD y Blu-Ray, además de que estará disponible en una edición limitada. Este lanzamiento es muy esperado por todos los fans de la serie, después del estreno de la película en México (en Marzo por KonnichiwaFestival) y Estados Unidos, ambos estrenos a pocos días de su lanzamiento en Japón.

La preventa tanto de la versión en DVD como del Blu-Ray comenzará a partir de mañana 11 de Agosto.

Un gran detalle para los fans de habla hispana es que tanto la versión normal (DVD o Blu-Ray) como la edición limitada (Blu-Ray) incluirán subtítulos en español, teniendo el audio en idioma ingles y japonés.

El lanzamiento en Blu-Ray incluirá contenido extra como: comentarios de los creadores y de los seiyus de la película, además de un corto animado; pero eso no es todo, la edición limitada incluirá además un audio CD con un booklet de lujo y un empaque especial.

