Anime | Aniplex comienza los anuncios para la nueva temporada de anime

Aniplex of America anunció este martes que las series Fate/Grand Order: First Order, Granblue Fantasy: the Animation y Blue Exorcist tendrán transmisión simultánea a su estreno en la televisión japonesa.

El especial de televisión con duración de 74 minutos para Fate/Grand Order: First Order se transmitirá el próximo 31 de Diciembre a las 11:00 (tiempo de Japón). Mismo que se estrenará en la televisión japonesa el mismo 31 a las 10:00 a.m. en los canales TokyoMX, GunmaTV, Tochigi TV, BS11, además de transmisión simultánea en Niconico.

Granblue Fantasy se estrenará en Crunchyroll, y Daisuki el 21 de Enero a las 7:00 a.m. (hora de Japón). La serie fue programada para estrenarse en la televisión japonesa en el mes de Enero, pero fue retrasada hasta el mes de Abril. El especial Zankutinzeru-Hen se estrenará en el canal Tokyo MX y en el servicio AbemaTV el 21 de enero, antes de la serie principal.

Blue Exorcist: Kyoto Saga se estrenará en Crunchyroll y Daisuki el 6 de Enero a la 1:30 p.m. (hra de Japón). el estreno en televisión japonesa será el mismo 6 de enero en el bloque Animeism del canal MSB.

La seríe adaptará el arco “Kyoto Impre King” que comenzó en el 5t volumen del manga Blue Exorcist obra de Kazue Kato.

Via: ANN