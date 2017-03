Anime: Attack on Titan 2 tendrá solo 12 episodios

La cuenta oficial de twitter de la serie animada Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), reveló este jueves que están planeando que la versión DVD/BluRay tendrá un total de 2 volúmenes, para la segunda temporada; cada uno contará con 6 episodios, por lo que serán solamente 12 episodios.

El primer volumen de DVD/BluRay estará disponible en Japón a partir del 21 de Junio, teniendo la segunda entrega una fecha de salida para el 18 de Agosto; ambas entregas contarán con una película en Realidad Virtual, cabe señalar que el primer volumen tendrá incluidos los goggles para Realidad Virtual.

La segunda temporada de Attatck on Titan (Shingeki no Kyojin) se estrenará en Japón el próximo 1 de Abril en 21 medios de transmisión, incluidos los canales Tokyo MX y MBS. Funimation transmitirá la serie de manera simultánea con el estreno japonés; Crunchyroll también anunció que tendrá disponible la serie, aunque no han mencionado en que regiones.

Via: ANN