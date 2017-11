Anime: Boku no Hero Academia regresa este 2018

El año está por terminar y las revistas y publicaciones de anime comienzan a dar información sobre los estrenos para 2018, Weekly Shonen Jump no es la excepción y en su más reciente numero anunciará que la serie Boku no Hero Academia estrenará su tercera temporada en Abril de 2018; no se revelaron (aún) más detalles y quedamos a la espera de una de las series más populares del momento, tanto en su versión animada como en el manga, creado por Kōhei Horikoshi.

Las temporadas anteriores están disponibles en el servicio de Crunchyroll.

Via: Crunchyroll