Anime | Boruto comenzará un nuevo arco

La edición combinada 22/23 de la revista Weekly Shonen Jump, anunció el fin de semana que dentro de la serie animada Boruto: Naruto Next Generation, se adaptará la historia de la novela: Konoha Shinden – Yukemuri Ninpōchõ a partir del próximo 12 de Mayo.

La novela tiene 3 protagonistas — Guy, Kakashi y Mirai (la hija de Asuma y Kurenai) y se desarrolla en unas aguas termales. Esta es la historia que sirve de puente entre las historias de Naruto y Boruto, sucede entre el capítulo final del manga Naruto y el spin off Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring.

Boruto – el hijo de una leyenda.

En Konoha han entrado en una era de paz y modernidad. Los altos edificios despuntan en las calles, las pantallas gigantes muestran imágenes de todo tipo y los medios de transporte conectan los varios distritos. Pese a que sigue siendo una aldea ninja, el número de civiles ha aumentado y la vida de los ninja ha cambiado.

Boruto Uzumaki es hijo del Séptimo Hokage, Naruto Uzumaki, y se ha unido a la Academia Ninja para aprender. Otros estudiantes lo menosprecian de inmediato y consideran que solo está ahí por ser «hijo del Hokage», pero pronto Boruto disipará todas esas dudas sobre él.

Lo vimos en: ANN