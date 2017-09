Anime: Celebración del 20° aniversario de ‘Shoujo Kakumei Utena’

Este año se celebra el aniversario #20 del anime ‘Shoujo Kakumei Utena‘ y gracias a eso se llevará a cabo una exposición especial y una nueva edición en Blu-ray.

‘Shoujo Kakumei Utena TV Anime Broadcast 20th Anniversary Exhibit ~ Memories of the Rose and Revolution, Absolute Fate Apocalypse’ será el título de la exposición que tendrá lugar en la sala de exposiciones de la tienda Tobu, en Ikebukuro, del 16 al 20 de noviembre. La compra de boletos anticipados será el 1 de septiembre en las tiendas Animate, LAWSON y Seven Eleven. El básico costará 2.000 yenes y el que incluye un pack con merchandising estará en 4.000 yenes.

El ‘Shoujo Kakumei Utena Complete Box’ se lanzará el 15 de noviembre a un precio de 39.960 yenes. Los primeros tendrán una caja especial con una ilustración nueva de Shinya Hasegawa (diseño de personajes del anime). Tendrá los 39 capítulos, la película, 60 minutos de musicales, entrevistas, tráilers y un libro de 150 páginas.

