Anime: “Chūnibyō demo Koi ga Shitai! – Take on Me” estrena video promocional

Kyoto Animation comenzcó a transmitir un nuevo video promocional de la película Eiga Chūnibyō demo Koi ga Shitai! Take On Me. En el video podemos ver a los personajes viajando por Japón, pasando por Kyoto, Hyogo, Wakayama, Tokyo, Aomori y Hokkaido.

La página oficial de la película reveló una nueva imagen promocional.

La cinta se estrenará en cines de Japón el próximo 6 de Enero de 2018.

Fuente: ANN