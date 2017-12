Anime: Crunchyroll confirma algunas series para la nueva temporada

Para que no digan que "No hay nada bueno esta temporada"

DARLING in the FRANXX

Desde el estudio de animación TRIGGER (Kill la Kill) y A-1 Pictures (Interviews with Monster Girls) nos llega esta serie original para la temporada.

Territorios: Por confirmar

Sinopsis

Los chicos sueñan con poder volar algún día por el infinito cielo, aunque son dolorosamente conscientes de cuán lejos está el cielo más allá del cristal que les impide salir volando.

En un futuro distante la humanidad ha creado Plantation, una ciudad fortaleza móvil construida sobre las ruinas del mundo y en la que ha florecido la civilización. En la ciudad hay barracones especiales para pilotos llamados Mistilteinn, aunque popularmente se los conoce como “jaulas de pájaros”. Allí es donde viven estos chicos… sin saber nada del mundo exterior, sin poder sentir nunca el enorme cielo. Su única misión en la vida siempre fue luchar.

Sus enemigos son los misteriosos organismos gigantes conocidos como Kyoryu, a los cuales enfrentan con los robots llamados FRANXX. No saben hacer otra cosa y no se lo plantean, pues creen que este es su propósito único en la vida. entre ellos está un niño al que en su día consideraron un niño prodigio: Código 016, Hiro. Sin embargo, ahora es un fracaso y se lo considera innecesario. Quienes no pueden pilotar un FRANXX es como si no existieran.

Un día aparece ante Hiro una chica llamada Zero Two y de su cara surgen dos cuernos.

“Te encontré, cariño mío”.

Death March to the Parallel World Rhapsody

Basada en la popular serie de novelas de corte “isekai” escrita por Hiro Ainana e ilustradas por shri, Death March to the Parallel World Rhapsody estará dirigida por Shin Onuma y animada por Silver Link (Restaurant to Another World) y Connect.

Territorios: Por confirmar

Sinopsis

“Satou”, nombre real Ichiro Suzuki, es un programador en un punto de no retorno. Supuestamente solo iba a dormir una siesta, pero cuando se despierta, está en otro mundo… Lo que tiene ante él parece ser la pantalla del menú del juego en el que estaba trabajando antes de dormirse, y echando un vistazo ve que es un completo novato de nivel 1. Por suerte tiene la opción de “explorar todo el mapa” que acababa de implementar para ayudar a los neuvos jugadores y tres usos de “Lluvia de meteoros”, un hechizo capaz de eliminar a todos los monstruos de un mapa.

Cuando todavía se está recuperando de lo que sucede, un grupo de hombres lagarto aparece ante él y este se defiende usando una de sus Lluvias de Meteoros. ¿Resultado? Aniquila a todos los monstruos del mapa, sube hasta el nivel 310 y se convierte en extremadamente rico. Dudando todavía si lo que ocurre es real o es solo un sueño, el viaje de Satou no ha hecho más que comenzar.

Katana Maidens

Un anime original que nos llega de la mano de Studio Gokumi (KINMOZA!) y que contará con la dirección de Kodai Kakimoto.

Territorios: Todo el mundo a excepción de Asia

Sinopsis

Desde tiempos antiguos, las sacerdotisas Kannagi han usado sus espadas, las Okatana, para exorcizar a las criaturas llamadas Aratama que extendían el caos en el mundo humano. Estas doncellas eran conocidas como Tojis, y hoy en día son una fuerza especial dentro de la policía. Debido a su estatus de agentes gubernamentales tienen permitido portar su espada consigo, pero la mayoría son estudiantes de secundaria o de preparatoria/instituto que estudian en una de las cinco escuelas especiales para ellas que hay en el país. Aunque llevan vidas pacíficas, cuando reciben una misión parten a cumplirla con su Okatana y liberan todo su poder, peleando para proteger a la gente.

Esta primavera las mejores Tojis de las cinco escuelas del país se han reunido para celebrar un torneo en el que se enfrentarán entre ellas para determinar quién es la mejor de todas. Entre todas estas chicas que entrenaron y se prepararon para esta ocasión, hay una en concreto más decidida que el resto a mejorar en el uso de la espada. ¿Qué deparará el destino a esta chica y a su Okatana?

citrus

El yuri está en auge, y citrus se basa en el conocido manga de Saburouta que llegará adaptado por el estudio Passione (Hinako Note) y contando con la dirección de Takeo Takahashi.

Territorios: Todo el mundo a excepción de Asia

Sinopsis

Yuzu es una gal que se transfiere a una nueva escuela cuando su madre se casa de nuevo. Su primer objetivo es encontrar un nuevo novio, pero la escuela a la que la transfieren es una escuela femenina, lo que echa por tierra sus planes. En su primer día conoce a la presidenta del consejo de estudiantes, Mei, de la peor forma posible. Mei es una clásica belleza japonesa de cabello largo, negro y sedoso, pero también tiene un carácter muy duro. Todo se complica cuando Yuzu descubre que Mei será su nueva hermanastra. Pero así como los polos opuestos se repelen, también se atraen, y su encuentro dará inicio a una atracción mutua que poco a poco se convertirá en algo demasiado fuerte como para reprimirlo.

Junji Ito Collection

El lado más macabro de Crunchyroll llegará de la mano de Junji Ito Collection, dirigida por Shinobu Tagashira y con animación de Studio Deen (Showa Genroku Rakugo Shinju).

Territorios: Todo el mundo a excepción de Asia

Sinopsis

Las obras de uno de los más famosos maestros japoneses del terror, Junji Ito, finalmente dan el salto al anime. Una recopilación de historias donde cada episodio tendrá su propio protagonista y que adaptarán varias de las obras cortas del autor para hacernos sentir escalofríos y hacernos mirar a nuestro alrededor temerosos de que la oscuridad que nos rodea nos engulla.

Basilisk: Ouka Ninpouchou

Basada en la novela escrita por Masaki Yamada y que continúa con la historia del manga Basilisk de Masaki Segawa, esta Basilisk: The Ouka Ninja Scrolls llegará dirigida por Junji Nishimura y animada por Seven Arcs Pictures (TRINITY SEVEN).

Territorios: Todo el mundo a excepción de Asia, Oriente Medio y Norte de África.

Sinopsis

La batalla por la sucesión que se extendió por tres generaciones de shoguns en el Periodo Keicho culminó en una cruenta batalla de artes ninja entre los clanes Kouga e Iga. Entre la lluvia de pétalos de cerezo que caía, un hombre y una mujer que habían decidido vivir juntos su vida, se separan de nuevo.

Sin embargo, se dice que gracias al hijo adoptivo de Hattori Hanzo, Kyouhachirou, estos dos pétalos de flores dejaron su legado en forma de otros dos pétalos. Estos niños, cada uno nacido con su propio destino, fueron Hachiro Kouga y Hibiki Iga. El primero tiene los ojos de su padre, mientras que el segundo tiene los ojos de su madre.

Ahora estamos en el Periodo Kan’ei y la paz reina de nuevo. Mientras los ninjas comienzan a desaparecer en las sombras tras ser declarados innecesarios, los clanes Kouga e Iga piden un favor a Hachirou y Hibiki con la esperanza de reforzar sus pilares.

Hakata Tonkotsu Ramens

Nos pasamos al mundo del crimen en Fukuoka con esta adaptación de las novelas de Chiaki Kisaki e ilustradas por Hako Ichiiro. Hakata Tonkotsu Ramens llegará dirigida por Kenji Yasuda y animada por Satelight (Momokuri).

Territorios: Todo el mundo a excepción de Asia

Sinopsis

“Hay una persona a la que quieres matar a cualquier precio. Dime, ¿cómo matas a esa persona?”.

A primera vista Fukuoka parece una ciudad tranquila, pero en las sombras, los criminales hacen y deshacen a placer. El lugar se ha convertido en un campo de batalla para asesinos profesionales, e incluso circula una leyenda urbana que dice que hay un asesino profesional especializado en acabar con asesinos profesionales. Detectives, gente buscando venganza, informantes, especialistas en tortura… Cuando las historias de todos estos profesionales del crimen se cruzan, aparece el “asesino de asesinos profesionales”…

La obra ganadora del Primer Premio Dengeki de Novela de 2013 da ahora el salto al anime.

