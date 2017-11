Anime Crunchyroll estrena 3 series con doblaje al español

Rokka -Los Héroes de la Flor de Seis Pétalos-, Yamada-kun And The Seven Witches y Schwarzes Marken llegan a Crunchyroll dobladas al español

Crunchyroll, servicio líder cuando hablamos de streaming de anime, anuncia la llegada a su servicio de tres nuevas series completamente dobladas al español.

A partir de HOY 16 de noviembre, los usuarios Premium de Crunchyroll podrán disfrutar de las versiones con doblaje español de tres populares animes: Schwarzes Marken, Rokka -Los Héroes de la Flor de Seis Pétalos- y Yamada-kun and the Seven Witches. Las tres series están disponibles en su totalidad desde las 11:00 horas.

Los usuarios gratuitos podrán disfrutar de estos nuevos doblajes una semana después de su estreno inicial en Crunchyroll, es decir, a partir del 23 de noviembre.

Schwarzes Marken

Año 1983, el 666.º Escuadrón TSF del Ejército de Alemania Oriental, “Schwarzes marken”, es una fuerza especial de respuesta inmediata contra los BETA. Su objetivo son específicamente los BETA de tipo Láser y Láser Pesado para así disminuir la enorme potencia de fuego del enemigo. Las órdenes de este equipo sin piedad tienen siempre la más alta prioridad, y las siguen tan al pie de la letra, que el 666º escuadrón es bien conocido por ignorar incluso las llamadas de auxilio de sus aliados si eso interfiere con su misión aunque sea por un instante.

Rokka -Los Héroes de la Flor de Seis Pétalos

Cuenta la leyenda que cuando el Dios Demonio despierte de las profundidades de la oscuridad, la Diosa del Destino llamará a Seis Héroes y les otorgará el poder de salvar al mundo. Adlet, quien dice ser el más fuerte en la faz de la tierra, es elegido como uno de los “Héroes de la Flor de Seis Pétalos”, y emprende su viaje para prevenir la resurrección del Dios Demonio. Sin embargo, se encuentra con que hay Siete Héroes en la tierra prometida…

El reparto de Rokka -Los Héroes de la Flor de Seis Pétalos- contará con un elenco de conocidos actores de doblaje, entre los cuales encontraremos a:

Irwin Daayán como la voz de Adlet

Angle Villa como la voz de Flamie

Lourdes Arruti como la voz de Nachetanya

Andrea Arruti como la voz de Chamot

Arturo Castañeda como la voz de Hans Humpty

Ricardo Bautista como la voz de Goldov

Alexandra Vicencio como la voz de Maura Chester

Yamada-kun And The Seven Witches

Ryu Yamada es el chico problema de la preparatoria Suzaku y se encuentra de mal humor porque volvió a ser regañado por su profesor. Por si esto fuera poco, tropieza y cae por las escaleras con la estudiante ejemplar, Urara Shiraishi. Cuando recupera el conocimiento, se percata de que ambos cambiaron de cuerpo. Estas dos personas que no podrían ser más diferentes se encuentran en el cuerpo del otro por culpa de un beso. Y ese es solo el principio de los problemas en esta comedia romántica que se desató con un beso…

Los doblajes estarán disponibles en los siguientes territorios:

Rokka -Braves of the Six Flowers-: En todo el mundo a excepción de Asia.

Yamada-kun: Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Oriente Medio y Norte de África.

Schwarzes Marken: Cada usuario podrá ver el doblaje único de su territorio, así en Latinoamérica solo podrá disfrutarse del doblaje en español.

Fuente: CRUNCHYROLL