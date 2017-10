Anime: Crunchyroll se luce esta temporada de Otoño

El tiempo pasó y una temporada de anime termina dando paso al inicio de una nueva claro está, y llegan algunas series muy esperadas por muchos y algunas nuevas series para apaciguar esa demanda que muchos tenemos de ver anime.

Shokugeki no Souma: San no Sara

ESTRENO: 3 de octubre

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia

Soma Yukihira estuvo puliendo sus habilidades culinarias ayudando en el comedor de su familia hasta que un día entró en una prestigiosa escuela de cocina: la Academia Totsuki. Allí Soma conoció a otros chefs, y mientras maduraba, comenzó a buscar su propio estilo en la cocina.

Cuando la academia exigió a los estudiantes que hicieran pasantías en restaurantes reales, Soma ganó todavía más experiencia. Esto le permitió olvidar sus viejas costumbres y entrar en un nuevo mundo de sabores para sus platos. Sus éxitos no dejan de engrosas su ya abultado currículo.

Ahora que ha terminado su entrenamiento en un restaurante real, Soma por fin se considera digno de retar al grupo de los mejores de la Academia Totsuki: el Consejo Diez Élite. Cuando se encuentra con ellos, les lanza un desafío directo.

El lugar escogido para el enfrentamiento entre Soma y los Diez Élite no será otro que el festival anual de Totsuki, el Festival de la Luna. ¿Podrá Soma vencer a tan duros rivales en el concurrido evento? Más de 500.000 personas acuden cada año a probar los platos de los futuros mejores chefs de Japón, y Soma deberá demostrar su valía ante todos.

Sin embargo, mientras Soma trabaja entre los fogones, hay alguien entre las sombras planeando algo. ¡La nueva batalla de Soma está a punto de comenzar!

Juni Taisen

ESTRENO: 3 de octubre

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia

La crónica de una cruenta batalla entre doce orgullosos guerreros…

El 12.º Torneo de los Doce que se celebra cada doce años…

Doce valientes guerreros que portan los nombres de los signos del zodiaco lucharán entre ellos por sus vidas y sus almas. Los participantes de este torneo son doce extraños guerreros: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

A quienquiera que gane el torneo se le concederá un único deseo, sea cual sea este. Y el deseo que quiere cada uno de ellos, es…

¿Quién será el último superviviente? ¿Quién derramará más lágrimas en este sangriento campo de batalla repleto de conspiraciones y asesinato?

A Sister’s All You Need

ESTRENO: Fecha por determinar

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia

Itsuki Hashima es un joven novelista cuyo sueño es crear algún día a la hermanita menor ideal, pero este extraño personaje no está solo en sus excentricidades. En torno a él encontraremos a una genio escritora locamente enamorada, una compañera de universidad que se preocupa por él, una contable sadomaquista que adora torturar a los demás con los impuestos e incluso el personal de la editorial en la que trabaja. ¡Todo sea por la hermanita ideal!

King’s Game

ESTRENO: Fecha por determinar

TERRITORIOS: Por determinar

Nobuaki Kanazawa se ha transferido a una nueva escuela muy lejos de donde solía vivir. Debido a cierto incidente en su antigua escuela, Nobuaki teme la idea de acercarse a sus nuevos compañeros y mantiene las distancias, pero gracias a un festival deportivo comienza a abrirse a los que podrían ser sus nuevos amigos. En ese momento todos en la clase reciben mensajes de texto de alguien que dice ser el “Rey”, y aunque al inicio piensan que se trata de una broma e ignoran las órdenes que han recibido, Nobuaki comienza a temblar…. Sabe que se avecina un juego mortal en el cual preferiría no tomar parte.

KONOHANA KITAN

ESTRENO: 4 de octubre

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia

Konohana Kitan es una tierna historia protagonizada por una chica llamada Yuzu y otras chicas zorro que trabajan en un pequeño hotel de aguas termales llamado Konohatei. El personal del Konohatei vive con un lema muy particular: sin importar qué ocurra o quién sea realmente, cualquier huesped del hotel es un dios para ellos. Y por supuesto, eso te incluye a ti. Deja que la hospitalidad de Yuzu y las chicas del Konohatei alivien el cansancio de tu alma.

Code: Realize ~Guardian of Rebirth~

ESTRENO: Fecha por determinar

TERRITORIOS: Norteamérica, Latinoamérica, Brasil

Quiero que me toques. Quiero sentir tu calor…

Claudia es una chica que posee una toxina capaz de fundir todo lo que toca. Temida como un monstruo, vive su vida aislada de todo el mundo. Una noche, cuando está por ser capturada por el ejército británico, se encuentra con un hombre que dice ser el ladrón de guante blanco Arsène Lupin. Cuando Claudia llega a Londres conoce a muchas personas interesantes y se va acercando cada vez más a la verdad sobre su ser. ¿De dónde procede ese misterioso poder suyo? ¿Qué descubrirá acompañada por Lupin?

ANIME-GATARIS

ESTRENO: Fecha por determinar

TERRITORIOS: Norteamérica, Latinoamérica, Brasil

Cuando Minoa Asagadani llega como nueva estudiante a la Academia Privada Sakaneko, su compañera de clase Arisu Kamiigusa la arrastra al cub de anime aunque ella no sabe nada del tema. Allí, con la ayuda de otra compañera de clase llamada Miko Kouenji y otras chicas mayores, Minoa no tardará en convertirse a la religión del anime. Ahora el club de anime tendrá que lidiar con todas las actividades clásicas de un club escolar: impedir que el consejo de estudiantes les cierre el club, pasar noches enteras hablando de anime, arrasar coimprando en Akihabara y yendo a aguas termales. Bueno, tal vez no sean cosas tan comunes de los clubes, ¡pero es lo que ellas harán!

Black Clover

ESTRENO: 3 de octubre

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia

En un mundo en el que la magia lo es todo, Asta y Yuno son dos niños que encuentran abandonados el mismo día en una iglesia. Mientras que Yuno crece demostrando tener unos grandes poderes mágicos, Asta parece ser la única persona en el mundo que no posee capacidad mágica alguna. Cuando alcanzan los quince años de edad, ambos reciben sus propios grimorios, libros mágicos que amplifican la magia de sus duseños. El de Asta es un extraño grimorio antimagia que niega y repele toda magia de sus oponentes. Siendo opuestos y rivales, son también grandes amigos, y Yuno y Asta prometen alcanzar un objetivo: convertirse en el Rey de los Magos. ¿Podrá alguien sin magia como Asta conseguir dicho título? ¡Darse por vencido no es una opción!

Osomatsu-san 2

ESTRENO: 2 de octubre

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia

Los sextillizos Matsuno regresan con una segunda temporada. Los tiempos han cambiado y aquellos niños del manga original de Fujio Akatsuka son ahora unos ninis profesionales medio locos, mujeriegos, adictos a las apuestas, holgazanes, amantes de los gatos, pajeros y desesperados por conseguir una novia. ¿Podrá Osomatsu, el hermano mayor, hacer que sus hermanos vuelvan al buen camino? ¿O acaso es él el peor de todos? ¡Más locuras en esta serie cómica que se ha convertido en un clásico moderno!

SENGOKU NIGHT BLOOD

ESTRENO: 2 de octubre

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia

Cuando un día una extraña luz emana del celular de Yuzuki y la envuelve por completo, la chica se ve transportada a un sitio desconocido. Al abrir los ojos se encuentra con un paisaje que le recuerda al Japón de la era Sengoku.

Pero no, no ha viajado en el tiempo. Está en un extraño mundo llamado “Shinga” en el que habitan criaturas no humanas como vampiros y hombres lobo.

Hace mucho tiempo, las varias tribus de Shinga convivían en paz bajo la protección de la Himemiko, una sacerdotisa que poseía una sangre especial. Todo eso cambió el día que la Himemiko desapareció de repente en misteriosas circunstancias.

Sin la protección de la Himemiko, el mundo ha entrado en una era en la que los varios señores de la guerra de las tribus Gegga batallan sin cesar entre ellos en pos del mayor control posible. Por si eso fuera poco, el caos parece provocar la aparición de unos extraños monstruos llamados Yakuma que vagan por todo el mundo atacando a cualquiera con quien se encuentren.

Hideyoshi Toyotomi, líder del ejército de los Toyotomi, salva a Yuzuki del campo de batalla y la lleva con él, descubriendo accidentalmente que la sangre de la chica parece despertar los poderes latentes de las tribus Gegga.

Cuando se extiende el rumor sobre el poder que alberga la sangre de Yuzuki, el resto de señores de la guerra (Oda, Uesugi, Takeda, Sanada y Date) comienzan a perseguirla para aprovechar sus habilidades en su propio beneficio.

“Encuentra a la chica de otro mundo”. Esas fueron las últimas palabras que la Himemiko pronunció a Imari, un tanuki blanco. Mientras los Yakumo comienzan a aparecer en cada vez mayores números y los señores de la guerra se ven afectados por el poder de Yuzuki, estos comienzan a preguntarse qué deben proteger realmente y contra quién deben luchar. Así da inicio una nueva historia que se desplegará en mitad de una guerra en marcha en otro mundo…

Love is Like a Cocktail

ESTRENO: 3 de Octubre

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia

Tranquila pero muy capaz, Mizusawa Chisato es una preciosa líder que tiene un secreto que solo su marido, Sora, conoce: es una adicta al alcohol, y cuando bebe, ¡se convierte en extremadamente adorable! ¿Qué maravilla producirá el cóctel de esta noche a Sora?

¡Una comedia sobre el alcohol, las personas ebrias y una pareja muy enamorada!

THE iDOLM@STER SideM

FECHA DE ESTRENO: 7 de Octubre

TERRITORIOS: Todo el mundo a excepción de Asia.

Spin-off de la conocida franquicia de idols en el que el protagonismo recae sobre grupos masculinos.

Dies irae

FECHA DE ESTRENO: Fecha por determinar

TERRITORIOS: Territorios por confirmar.

Ren Fujii es un estudiante normal y corriente que tras una discusión con su mejor amigo, acaban llegando a las manos y rompiendo su amistad. Esto lo afecta en gran medida, pero con la ayuda de Kayumi Ayase, a quien conoce desde que eran pequeños, y a su superior Rea Himuro, poco a poco comienza a recuperar la normalidad en su vida escolar.

Es entonces cuando una serie de terribles asesinatos en serie en la que las víctimas son decapitadas comienza a azotar la ciudad. Extrañamente, al mismo tiempo Ren comienza a tener unas horribles pesadillas en las que una guillotina le corta la cabeza. Estas pesadillas serán el preludio de una serie de dolorosas y terroríficas batallas que tendrá que afrontar.

La vida diaria de los protagonistas se ha puesto patas arriba. En la oscuridad acechan seres que no parecen humanos y la ciudad se ha convertido en un campo de batalla en el que las extrañas circunstancias consumen la cordura de Ren. Enfrentado a una realidad a la que no podrá sobrevivir sin pelear, ¿podrá volver algún día a su vida sencilla y corriente?

Via: Crunchyroll