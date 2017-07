Anime: Descuentos de series de anime en STEAM

Crunchyroll a través de la plataforma de juegos STEAM está ofreciendo muchas de sus series con un 50% de descuento. Obviamente no es todo el catálogo pero sí ofrece una gran selección de series.

Ahora, ustedes dirán, “¿si ya tengo mi cuenta de Crunchyroll, para que compro la serie?” Pues la oferta está más dirigida a todos aquellos que no tengan una cuenta en Crunchyroll o que no tengan alguna serie en su catálogo por cuestiones de copyright respecto a la región. por ejemplo yo quiero ver la serie de Kabaneri of the Iron Fortress pero no está disponible en el catálogo de Latinoamérica de Crunchyroll. Así que mejor la compré por medio de la plataforma de STEAM y ahora la puedo ver cada vez que quiera.

Ventajas:

Los precios oscilan entre $50 y $60 pesos MXN por temporada.

Hay más de 70 series y películas en el catálogo.

Casi todas las series están completas (dependiendo de si hay temporadas en progreso).

Puedes verlas desde tu plataforma STEAM incluso si tienes una STEAM Box.

Son tuyas para siempre , aunque ya no compres nada más en STEAM.

Hay unos títulos en STEAM que aún no podemos ver en Crunchyroll Latinoamérica.

Desventajas:

Están subtituladas solamente al inglés .

. Por el momento sólo están disponibles en línea por lo que necesitas una conexión a internet cuando quieras verlas.

Pueden ver la lista entera aquí: Lista de anime. Sólo recuerden que la oferta finaliza este 5 de julio.