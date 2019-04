Anime | EDEN, la nueva serie de NETFLIX

NETFLIX anunció el pasado fin de semana, que está produciendo una serie original de 4 episodios: “EDEN” que se estrenará en el año 2020.

Una familia diferente

La serie EDEN se sitúa cientos de años en el futuro, donde la ciudad conocida como Eden 3, es habitada solamente por robots, quienes se quedaron sin sus amos, hace mucho tiempo. En uno de sus días de trabajo, dos robots despiertan por accidente a una bebé que estaba en animación suspendida, y eso les hace cuestionarse todo en lo que han creído: que los humanos no eran más que un antiguo mito prohibido. Juntos, los dos robots crían a la niña en secreto, en un refugio seguro en las afueras de Eden.

Uno de los detalles que nos llamaron la atención es que la serie será dirigida por Yasuhiro Irie, quien fuera director de la serie FullMetal Alchemist: Brotherhood, además de contar con Toshihiro Kawamoto (Cowboy Bebop) y Christopher Ferrerira (Napping Princess) en el diseño de conceptos y personajes.

La serie además tendrá la participación de Kevin Pekin (Made in Abyss, The Rising of The Shield Hero) en la composición musical.

Lo vimos en: ANN