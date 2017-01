Anime | Eureka Seven AO tendrá juego de pachinko y estrena nuevo ‘episodio final’

La empresa de juegos de pachinko SAMMY comenzó a transmitir un episodio extra de la serie Eureka Seven AO el pasado martes, como parte de la promoción de su nuevo juego basado en la serie animada.

El nuevo episodio lleva por título “Final Episode: One More Time -lord don’t slow me down-“. El episodio esta dividido en 4 partes de las cuales, por ahora solo hay 3 disponibles, y la 4ta se estrenará el próximo 17 de Febrero.

Eureka Seven AO se transmitió en el año 2012, y fue la secuela de Eureka Seven, serie que se estrenó en 2005.

Sinopsis Eureka Seven:

Eureka Seven es una historia situada en un futuro distante de la Tierra (10.000 años después de un punto sin especificar en el siglo XXI), donde los humanos que se establecieron allí sufrieron un misterioso fenómeno llamado «Verano del Amor» algunos años antes, pero de acuerdo con la historia oficial, fue detenido por un científico militar llamado Adrock Thorston que dio su vida para proteger a la humanidad.

Renton Thorston, el protagonista de esta serie y el hijo de Adrock, es un chico de catorce años cuyo ídolo es Holland, el líder de un grupo de mercenarios conocido como Gekko State, que aparentemente son sólo una guerrilla independiente enfrentada a un gobierno opresivo y beligerante, pero su objetivo real es conseguir contactar con los “Coralians”, unos misteriosos seres que también habitan este mundo, con el objetivo de detener la guerra que la Federación Unida tiene previsto iniciar contra ellos para conseguir el absoluto control del planeta.

La historia gira alrededor de la entrada de Renton en Gekko State y su relación con la misteriosa Eureka, una chica miembro de Gekko State y piloto del LFO Nirvash typeZERO (El LFO más poderoso y el primero en ser descubierto). Cuando Renton y Eureka pilotan juntos el Nirvash, potenciado con el misterioso “Amita Drive”, se vuelve prácticamente invencible y puede inducir un fenómeno que provoca una gran devastación caracterizado por un arcoiris de energía, conocido como “Seven Swell”

Sinopsis Eureka Seven AO

Ao Fukai es un niño de 13 años de edad, que vive en el año 2025 en Okinawa en la isla de Iwatojima con el Dr. Toshio Fukai desde que la madre de Ao, Eureka, desapareció hace 10 años. Cuando una misteriosa organización ataca el Scub Coral de la localidad, Ao se mezcla en la batalla de alguna manera y se las arregla para activar un robot enigmático llamado “Nirvash” mientras está siendo transportado por las Fuerzas de Autodefensa. Más tarde, Ao descubre que el Nirvash pertenecía a Eureka, y se embarca en un viaje para encontrar a su madre y conocer la verdad sobre sus orígenes.

