Anime | Eureka Seven tendrá una trilogía de películas.

Studio BONES anunció este viernes que producirá una nueva trilogía de películas de la serie animada Eureka Seven, que llevará por título Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution (Psalms of Planets Eureka Seven Hi-Evolution).

La primera de las películas esta planeada a estrenarse en este año, miestras que las otras 2 en 2018 y en 2019 respectivamente.

Esta trilogía nos contará la historia del primer Verano del Amor, un fenómeno que ocurre 10 años antes de la primer serie de Eureka Seven, un suceso delq ue se habla mucho en la serie pero del que no se había dado ningún detalle, es decir que nos contarán “el inicio de todo”.

Las películas tendrán como base del argumento la serie que ya existe sin embargo, nos mostrarán un final diferente, con dialogos, escenas y escenarios nunca antes vistos.

Ya está disponible el primer trailer de este proyecto:

Además de 3 imágenes promocionales:

Una gran parte del staff de la serie animada esta de regreso en esta nueva producción, incluyendo al director en jefe Tomoki Kyoda, el guinista Dai Sato, diseñador de personajes Kanichi Yoshida, diseñador conceptual Kazutaka Miyatake y los diseñadores Shingo Takeba, Yutaka Izubuchi y Shigeto Koyama.

Via: ANN