Anime Expo 2013: Día 2, ¡Entrevistas, páneles y mucho correr!

Segundo día de cobertura en la Anime Expo 2013, en Los Ángeles California, les podemos decir que este día fue de lo más movido que hemos tenido ya que tuvimos que andar corriendo de extremo a extremo para intentar cubrir la mayor parte de eventos, dentro de lo humanamente posible. El día comenzó temprano a las 9:00 am con el pánel de “Culture Japan y Danny Choo” dónde el otaku más famoso del mundo nos contó sobre sus proyectos y experiencias que ha tenido alrededor de los años, nos habló de un par de futuras actualizaciones para la Mirai Clock App, nos contó el estatus de su iDoll (Muñeca robot de Mirai) y reveló a la audiencia que está en planes de lanzar Mirai como un anime y una novela visual, aunque todavía no sabe que saldrá primero. Enseño un poco del arte del arte conceptual del anime, y también comentó que tiene pensado seguir expandiendo el mundo del Moekanji. Aunque siempre es genial escuchar a Danny, tuvimos que salir corriendo al otro lado del Los Angeles Convention Center para asistir a la rueda de prensa del grupo Porno Graffitti.

La entrevista con la banda Porno Graffitti fue bastante peculiar ya que nos relataron de cómo empezó el grupo y de que ahora se arrepienten del nombre, también nos contaron un poco acerca de sus gustos musicales, de como han sido influenciados por otras bandas (en especial por Eric Clapton) y de que son muy fans de ciertos animes para los cuales han aportado temas (como Bleach), esta parte fue bastante curiosa ya que aceptaron que al principio no estaban muy convencidos de hacer música para animes pero que poco a poco se dieron cuenta del potencial que había.

También estuvieron muy felices de saber que tienen fans alrededor del mundo, incluyendo México y Latinoamérica.

Después de la entrevista con la banda hubo varios eventos para los asistentes con los invitados de honor entre ellos con: Megumi Han, Mari Okada, Nobuhiro Kikuchi, PornoGraffiti y Noizi Ito. También tuvimos el placer de ver la premiere de Kick Heart con Masaaki Yuasa.

Este mismo día también tuvimos una entrevista con la famosa cosplayer, actriz, presentadora, modelo y cantante Alodia Gosiengfiao, que pronto subiremos por separado, les podemos adelantar que le preguntaron absolutamente de todo.

Finalmente cerramos la noche con el concierto de 3 horas “Visual Kei Nights” en el cuál se presentaron las bandas Cell, MoonStream y Kaya. Si quieres saber más lee nuestra breve reseña del evento.

Segundo día de la Anime Expo 2013 en corto:

• Muchos paneles para los asistentes y muchas entrevistas para prensa.

• Proyecciones de las películas de Ao no Exorcist y Tokyo Fish Attack.

• Presentación y panel de Kick Heart con Masaaki Yuasa.

Más noticias:

• Studio Trigger anunció que planea crear otro episodio de Little Witch Academia usando la plataforma de Kick Starter.

• Right Stuff y Nozomi Enterteinment dieron a conocer los títulos que tendrán próximamente: Princess Nine, Gundam Unicorn, Sengoku Collection, Cat’s Eye, Campanella, Hetalia (4 y 5), La princesa Caballero y Cobra.

