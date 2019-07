Anime Expo 2019 reúne a más de 350 mil asistentes | #AX2019

El Centro de Convenciones de Los Ángeles, se convirtió en el epicentro de la cultura pop japonesa, ya que más de 350 mil personas se reunieron durante Anime Expo 2019.

La más grande celebración de su tipo en en continente Americano, que se realiza cada año gracias al trabajo de la Sociedad para la Promoción de la Animación Japonesa (SPJA por su nombre en inglés). Este evento que se realiza durante 5 días, logra convocar fanáticos de almenos 78 países, y tiene un impacto económico en la ciudad por más de 100 millones de dólares.

Durante el evento, los fanáticos pudieron disfrutar de actuaciones especiales, proyecciones exclusivas, estrenos y adelantos, todo junto a más de 150 invitados y profesionales de la industria. Además, invitados de honor, artistas, actores de voz y creadores asistieron para compartir sus talentos, visiones y consejos profesionales.

La gran comunidad de cosplayers de AX acudió al área especial dentro del Entertainment Hall para posar dentro de conjuntos de escenarios interactivos, los asistentes quedaron impresionados por los diseños innovadores durante el Fashion Show, disfrutaron de conciertos, paneles y muchas más experiencias inmersivas.

El Exhibit Hall, Entertainment Hall y Kentia Hall mostraron más de 350 exhibidores y más de 500 artistas, ocupando más de 19 000 metros cuadrados (205,000 sq ft). Anime Expo ofreció una extensa colección de actividades contando con más de 900 horas de programación de las que poco más de 50 fueron transmitidas a los fans de 73 países.

Un evento lleno de estrenos e invitados especiales.

Anime Expo nos trajo algunos de los personajes más importantes de la industria del anime y manga, los cuales compartieron su experiencia y pasión por su trabajo: Yoshinori Ono, Rica Matsumoto, Katsuhiro Otomo, Yoshiyuki Sadamoto y Yusuke Kozaki.

Se realizaron premiers (tanto mundiales como para USA) de distintas series como: My Hero Academia (Temporada 4) y Dr. Stone, así como de las películas: Pokémon Mewtwo Strikes Back: Evolution, Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl y Gundan NT (premier mundial en formato 4DX).

Hablando de invitados musicales, Yoshihiro Ike uno de los más reconocidos musicos y compositores de Japón tuvo su primer presentación internacional: Yoshihiro Ike: Anime Soundtrack World. Por otro lado el grupo Aquors, de la serie animada Love Live! Sunshine!, formado por las seiyus de los personajes de la serie, tuvieron un par de presentaciones del show: Love Live! Sunshine!! Aqours Wolrd LoveLive! In LA ~ BRAND NEW WAVE ~.

El próximo año, Anime Expo se realizará los días del 2 al 5 de Julio nuevamente en el Centro de Convenciones de Los Angeles. Los accesos Premier Fan y 4-day estarán a la venta a partir del 16 de Agosto.