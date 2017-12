Anime ¡Fecha de estreno de la OVA de Asagao to Kase-san!

La cuenta oficial en Twitter de la adaptación al anime del título Yuri “Asagao to Kase-san” informó la fecha de lanzamiento de la OVA “Kase-san and Morning Glories” , esta historia se presentará en algunos cines de Japón el 9 de Junio del 2018:

2018年6月9日(土)より「あさがおと加瀬さん。」OVA期間限定劇場公開が決定!【キャスト】山田結衣役:高橋未奈美、加瀬友香役:佐倉綾音 / Kase-san and Morning Glories OVA will be released in JUNE 9, 2018!! https://t.co/o8Mte0SjqX #asagao_anime pic.twitter.com/Xt6m1r6Zms

