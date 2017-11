Anime: ‘Free!’ tendrá tercera temporada

A través de la página oficial del anime ‘Free!‘, se anunció que habrá tercera temporada y se estrenará el próximo verano 2018. La película ‘Free! – Take Your Marks-‘, que se estrenó el 28 de octubre, finalizó con un ‘See you next stage’. Además, también se reveló un capítulo 0.

Sinopsis

Free! nos muestra la historia de cuatro compañeros del Club de Natación que, tras ganar un campeonato, Rin decide seguir su sueño en otro país. Al pasar los años, regresa para retar a Haruka. Después del encuentro, Haruka, Makoto y Nagisa deciden formar el Club de Natación Iwatobi donde se une Rei al equipo. Así comienzan los grandes retos, esfuerzo y dedicación que requiere el deporte que tanto les apasiona.

La primera temporada se estrenó en julio del 2013, continuando la segunda temporada en julio del 2014. Cuenta con una precuela, en formato película, estrenada en 2015.

El anime puede verse a través de Crunchyroll.

Fuente: ANN