Anime: ‘Fullmetal Alchemist’ y ‘Fullmetal Alchemist: Brotherhood’ llegan a Netflix

Netflix sigue sumando más anime a su catálogo y ya tiene disponibles tanto ‘Fullmetal Alchemist‘ y ‘Fullmetal Alchemist: Brotherhood‘ (también disponible en la plataforma de Crunchyroll), con todos sus respectivos capítulos y en su idioma original con subtítulos.

Sinopsis

La madre de Edward y Alphonse Elric, Trisha Elric, muere por una enfermedad terminal y deciden resucitarla a través de la alquimia, pero esto falla y Edward pierde su pierna y Alphonse su cuerpo. En un esfuerzo para salvar a su hermano, Edward sacrifica su brazo para sellar el alma de Alphonse en una armadura. Desde ese momento, Edward decide convertirse en un alquimista estatal y comenzar la búsqueda de la legendaria Piedra Filosofal para recuperar el cuerpo de su hermano.

Si aun no has tenido la oportunidad de ver alguna de estas adaptaciones animadas de la famosa obra de Hiromu Arakawa, y producidas por el famoso estudio Bones, esta es una oportunidad que no te puedes perder en este inicio de año.

Fuente: Netflix