Anime | Haikyu!! tendrá dos películas compilatorias.

La edición 16 de la revista Weekly Shonen Jump de editorial Shueisha revelará el próximo Lunes, que la serie animada que adapta el manga Haikyu!! de Haruichi Furudate, tendrá un par de películas compilatorias el próximo otoño.

Las películas llevarán por título: Haikyu!! Sainō to Sense ( Haikyu!! Genius and Sense) y Haikyu!! Concept no Tatakai ( Haikyu!! Battle of Concepts). En la primera podremos ver el partido en contra de la escuela Aobajōsai que sucedió en la primer temporada, y en la segunda el partido contra la academia Shiratorizawa, que sucede en la tercer temporada de la serie.

El stand de Toho Animation que estará presente en la AnimeJapan 2017 revelará un video promocional y una imagen promocional de las películas el próximo 25 de Marzo.

Si aún no ves la serie, puedes seguirla en el servicio de Crunchyroll, en el que están disponibles las 3 temporadas.

Via: ANN