Anime: ‘Imōto Sae Ireba Ii’ llega este otoño

Yomi Hirasaka es conocido por ser el mangaka de Boku wa Tomodachi ga Sukunai o Haganai y recientemente otra de sus obras Imōto Sae Ireba Ii, algo así cómo “si tan sólo tuviera una hermanita”, mostró en su página oficial el diseño de personajes que tendrá el anime.

El reparto de la serie es cómo sigue:

Yūsuke Kobayashi cómo Itsuki Hashima , un novelista con complejo por las hermanas menores que obviamente busca crear a la hermana menor perfecta

, un novelista con complejo por las hermanas menores que obviamente busca crear a la hermana menor perfecta Nozomi Yamamoto cómo Chihiro Hashima , el perfecto medio hermano menor de Itsuki, el cuál oculta un secreto

, el perfecto medio hermano menor de Itsuki, el cuál oculta un secreto Hisako Kanemoto cómo Nayuta Kani , una novelista genio quién ama a Itsuki

, una novelista genio quién ama a Itsuki Ai Kakuma cómo Miyako Shirakawa , una estudiante de universidad

, una estudiante de universidad Satoshi Hino cómo Haruto Fuwa , el guapo compañero escritor de Itsuki quién tiene muchas preocupaciones

, el guapo compañero escritor de Itsuki quién tiene muchas preocupaciones Kousuke Toriumi cómo Kenjirō Toki

Tsubasa Yonaga cómo Setsuna Ena

Manami Numakura cómo Ashley Ōno

Akane Fujita cómo Kaiko Mikuniyama

Shin Oonuma (Anne-Happy, WATAMOTE) es el Supervisor de Dirección mientras que Jin Tamamura (Chivalry of a Failed Knight) es el Director de la serie. Sumie Kinoshita (Girlish Number) es la Diseñadora de Personajes y Directora de Animación en Jefe. Masanori Tsuchiya (Restaurant to Another World) en Dirección de Sonido y Tomoki Kikuya (The “Hentai” Prince and the Stony Cat.) compondrá la música.

El anime saldrá en la temporada de otoño.

La historia trata de la vida diaria de Itsuki, un novelista que trabaja día y noche por crear a la hermana menor perfecta. Obviamente tiene a varios personajes que lo rodean cómo una hermosa escritora genio que lo ama, su compañera de la universidad que se comporta cómo su hermana mayor, un compañero escritor, un contador de impuestos sadista y su editor. Todos cuidados por su perfecto medio hermano menor, Chihiro, el cuál guarda un gran secreto.

¿Qué piensan de esta nueva serie?

Fuente: ANN.