Anime: ‘Itsudatte Bokura no Koi wa 10-Centimeters Datta’ estrena video promocional

Aniplex of America comenzó a transmitir el primer video promocional de la serie Our love has always been 10 centimeters apart (Itsudatte Bokura no Koi wa 10-Centimeters Datta) tanto en su página oficial como en su canal de YouTube. La serie seá un spin-off de las películas Zutto Mae Kara Suki Deshita: Kokuhaku Jikkō Iinkai y Suki ni Naru Sono Shunkan wo: Kokuhaku Jikkō Iinkai.

La serie contará con 6 episodios y estará disponible en Crunchyroll a partir del próximo 24 de Noviembre (por ahora solo se ha confirmado que estará disponible en USA).

Aquí nos muestran la relación entre Miou Aida y Haruki Serizawa, en la preparatoria Sakuragaoka, esta historia está basada en los videos musicales realizados para las canciones “Hatsukoi no Ehon” y “Ipun Ichibyo Kimi no Boku no” de HoneyWork’s.

Introducción de la serie:

Bajo el árbol de Sakura el día de la ceremonia de entrada en la preparatoria Sakuragaoka, Miou conoce a Haruki.

– Mi nombre es Miou y significa “hermosa flor de Cerezo” –

-Yo soy Haruki, que proviene de “Primavera reluciente”

Al conocerse, ambos sienten una inexplicable conexión

Cada día, sus miradas buscan encontrarse.

Miou, quien participa en el club de arte es reservada, miesntras que Haruki, forma parte del club de cine y es muy sociable. A pesar de tener personalidades diferentes, sucede que terminan caminando juntos al terminar las clases todos los días.

Mientras que muchos piensan que son pareja, su relación permanece como “solo más que amigos” pero no una pareja. Aún cuando los sentimientos entre ellos son muy fuertes.

Mientras se detienen en una escalera en su cotidiano viaje a casa, Miou hace la pregunta incómoda:

“Haruki, ¿tienes alguien que te guste?

A lo que Haruki contesta:

“Si, tengo a alguien… ¿y tu?”

Solo 10 centímetros separan sus manos.

Son solo 10 centímetros, pero la distancia no se acorta…

En la serie participarán los actores de voz:

Haruki Serizawa: Kenichi Suzumura

Miou Aida: Aki Toyosaki

Yu Setoguchi: Hiroshi Kamiya

Natsuki Enomoto: Haruka Tomatsu

Sota Mochizuki: Yuki Kaji

Akari Hayasaka: Kana Asumi

Saku Akechi: Hikaru Midorikawa

Fuente: ANIPLEX