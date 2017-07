Anime Jigoku Shoujo: Yoi no Togi llega a Crunchyroll

Esta temporada de verano Crunchyroll no esta consintiendo con muchos lanzamientos nuevos y algunas series que aun cuando ya son de temporadas pasadas, no estaban disponibles en su catálogo para Latinoamérica, como Boku no Hero Academia o la primer temporada de Shingeki no Kyojin.

Y la ultima noticia es que el rollito crujiente, estrenó el día de hoy la serie: Jigoku Shoujo: Yoi no Togi, en donde conoceremos más sobre Enma Ai y su equipo de atormentadores.

Sinopsis

“Jigoku Tsushin”, una misteriosa web a la que solo se puede entrar en la medianoche exacta. Si escribes en ella el rencor que guardas contra alguien, aparece la chica del infierno y se lleva a tu persona odiada al Infierno.

Este rumor parece una simple leyenda urbana, pero poco a poco se extiende entre los más jóvenes y demuestra ser real. La chica es Ai Enma, y cuando empatiza con el rencor de uno de los “clientes”, convierte a su ser odiado en su objetivo para enviarlo al infierno a pagar por su actitud.

Eso sí, la leyenda se deja un detalle: para ello hay que aceptar un contrato con Ai Enma. ¿El precio? Que tu alma vaya también al infierno, aunque solo tras tu muerte.

Via: Crunchyroll