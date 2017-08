Anime: JUNNA interpretará el opening de Mahō Tsukai no Yome

La cantante JUNNA anunció durante uno de los conciertos de su gira “JUNNA Rock You Tour 2017 ~Vai! Ya! Vai!~” que estará interpretando el opening de la serie Mahō Tsukai no Yome (The Ancient Magus Bride), el cual se llamará “Here“. Aunque no interpretó la canción durante su concierto, si aseguró que ya había terminado de grabarla.

Esta es la segunda participación de JUNNA en un anime. La primera siendo en Macross Delta donde interpretó todas las canciones del personaje Mikumo Guynemer y como dato curioso, su primera grabación para esta serie fue cuando tenía 14 años lo cual la convierte en la cantante más joven de la franquicia de Macross hasta la fecha.

Mahō Tsukai no Yome inició como un manga en el 2013, el cual todavía continúa su historia (aunque lleva ya varios meses en pausa). En agosto del año pasado se estrenó la primer OVA de tres y están disponibles en el servicio de Crunchyroll, éstas funcionan como precuela a la historia original, además de que son un buen preparativo para la serie que se estrenará en Octubre de este año y contará con 24 episodios.

Ambos proyectos animados están a cargo de Wit Studio, quienes ya son más que conocidos gracias a Shingeki no Kyojin.

Si ni la participación de JUNNA o el hecho de que Wit Studio está a cargo de la animación son razones suficientes para darle una oportunidad a esta franquicia, entonces te invito a que veas esta video reseña.

