Anime: ‘Koe no Katachi’ llegará a Cannes

Viz Media Europa anunció el pasado miércoles, que las películas Koe no Katachi (A Silent Voice) y Yokai Watch The Movie se presentarán dentro del Cannes Marché du Film (Cannes Film Market) en conjunto con el Cannes Film Festival.

Koe no Katachi se proyectará los días 19, 22 y 23 de Mayo en su idioma original con subtítulos en inglés; aún no se anuncian fechas para Yokai Watch.

Cada año, Cannes se transforma en el eje de negocios dentro de la industria fílmica mundial.

The Marché du Film es el evento más importante en la industria fílmica, en donde se reúnen más de 12000 profesionales, entre ellos, más de 3200 productores, agentes de ventas, promotores de contenido y organizadores de festivales de todo el mundo.

Se lleva a cabo en la ciudad de Cannes entre el 17 y el 26 de Mayo, mientras que el Festival de Cannes, se realiza del 17 al 28 de Mayo.

Para los fanáticos del anime en México y Latinoamerica la cinta se está proyectando en Cinépolis seleccionados este fin de semana, del 12 al 14 de Mayo más detalles en https://www.facebook.com/konnichiwafestival Próximamente se mostrará en más cines alrededor de Latinoamérica.

Via: ANN