Anime: Koe no Katachi nominada en los Anime Awards 2018

Ya les habíamos hablado sobre los Anime Awards, que son realizados por Crunchyroll.

Los premios centrados exclusivamente en la animación japonesa (tomen esa Premios Oscar), abrieron ya las votaciones al público y en la categoría de “Best Film” no podían faltar las producciones que a todos nos emocionaron este 2017.

Cabe mencionar las votaciones serán semanales y solo algunas categorías están disponibles cada semana, del 21 al 28 de Enero las categorías disponibles son:

Para votar den click AQUÍ

La gran favorita del staff es obviamente Koe no Katachi, la película de animación japonesa más exitosa y conmovedora en México y Latinoamérica y que llegó a las salas de cine gracias a nuestros amigos de Konnichiwa Festival, en versión subtitulada y con doblaje al español.

Trailer subtitulado

Trailer Doblado.

El impacto de Koe no Katachi (A Silent Voice) fue tal que no solo llagó a cines, si no que Konnichiwa Festival nos consintió y la está distribuyendo en DVD/Bluray ( en combo para que no tengas que decidir entre un formato u otro) y en la plataforma de stream Cinépolis Klick.

La película está disponible en:

Cinepolis Klick: https://www.cinepolisklic.com/pelicula/una-voz-silenciosa

KICHINK: https://www.kichink.com/stores/konnichiwa

Amazon: https://www.amazon.com.mx/Una-Voz-Silenciosa-Colecci%C3%B3n-Limitada/dp/B077PMVPJM

Así que no te pierdas de la película más conmovedora de este 2017.