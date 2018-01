Anime: ‘Koi wa Ameagari no You ni’ estrena imagen y video promocional

A pocos días de su estreno, la página oficial de la serie ‘Koi wa Ameagari no You ni‘, adaptación animada del manga de Jun Mayuzuki, han mostrado una nueva imagen promocional y un video en el que escuchamos los temas de ‘Nostalgic Rainfall’, interpretado por CHICO with Honeyworks y ‘Ref:rain’ de Aimer. Se estrenará el 11 de enero.

Sinopsis

Akira Tachibana es una chica de 17 años que no sabe expresarse muy bien. Secretamente está enamorada de Masami Kondo, el dueño de un restaurante familiar que tiene 45 años de edad.

Equipo:

Dirección: Ayumu Watanabe.

Ayumu Watanabe. Estudio: Wit Studio.

Wit Studio. Guión: Deko Akao.

Deko Akao. Diseño de personajes: Yuka Shibata.

Yuka Shibata. Dirección de animación: Yuka Shibata.

Yuka Shibata. Composición musical: Ryo Yoshimata.

Reparto:

Sayumi Watabe – Akira Tachibana.

Hiroaki Hirata – Masami Kondo.

Emi Miyajima – Haruka Kyan.

Haruka Fukuhara – Yui Nishida.

Junya Ikeda – Takashi Yoshizawa.

Tomoaki Maeno – Ryosuke Kase.

El manga comenzó su publicación en la revista Monthly Big Comic Spirits en el 2014 y en 2016 en la revista Weeky Big Comic Spirits donde se sigue publicando de manera quincenal. Hasta el momento lleva nuevo tomos recopilatorios.

La obra fue nominada en la edición #9 de los Premios Manga Taisho en 2016. También quedó en el lugar #4 de la guía Kono Manga ga Sugoi! de Takarajimasha.

