Anime: ‘Koi wa Ameagari no You ni’ estrena video promocional

El bloque Noitanima de Fuji TV transmitió el primer video promocional de la adaptación animada del manga Koi wa Ameagari no You ni (Love is Like After Rain) manga creado por Jun Mayuzuki. En el video podemos escuchar el tema “Ref:rain” interpretado por Aimer, y que servirá como ending para la serie.

La serie se estrenará en Enero de 2018 dentro del bloque Notaimina de Fuji TV además de otros canales, mientras que fuera de Japón, será exclusivo del servicio Amazon Prime Video.

El manga de Mayuzuki, nos cuenta la historia de Akira Tachibana, una estudiante de preparatoria de 17 años, que rara vez expresa sus sentimientos, sin embargo tiene sentimientos (que oculta) románticos hacia Masami Kondo, el gerente de un restaurante familiar en el que Akira trabaja medio tiempo.

Koi wa Ameagari no You ni, fue lanzado en la revista Montly Big Comic Spirits de editorial Shogakukan en el año 2014, en 2016 la publicación pasó a la revista Weekly Big Comic Spirits, pasando de ser una publicación mensual a una semanal. Shogakukan ha publicado 8 volúmenes recopilatorios, el noveno esta planeado a lanzarse el próximo 10 de Noviembre. el manga tiene 1.7 millones de copias publicadas.

