Anime: La nueva película de Pokemon llegará a cines de todo el mundo

The Pokemon Company, anunció el día de ayer que realizó un acuerdo para que la película Gekijōban Pocket Monster: Kimi ni Kimeta! (Pokémon the Movie: I Choose You!), se proyecte fuera de Asia. La película llegará a cines alrededor del mundo los días 5 y 6 de Noviembre.

Sinopsis:

Pokemon the Movie: I Choose You! es una historia original, en donde veremos el encuentro de Ash y Pikachu, y la aventura que tienen mientras estan en busca del Pokemon Legendario Ho-Oh. En esta aventura nuestros protagonistas se encontraran con caras conocidas en su camino, además de nuevos personajes como Varity y Sorrel, además de un nuevo Pokemon Legendario: Marshadow. Disfrutaremos de nuevos retos y epicas batallas, en compañía de una de las parejas más que tienen la amistad más profunda en la historia del anime.

La película tuvo una función premier dentro de Japan Expo en Paris el pasado 6 de Julio, y se estrenó en cines japoneses el 15 de Julio, recaudando 516 millones de yenes (cerca de 4.6 millones de dólares) en su primer fin de semana de exhibición.

Via: ANN