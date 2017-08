ANIME: La Otakon tendrá la premier exclusiva de la nueva película de Eureka Seven

El staff de la convención “Otakon” ha confirmado que serán la sede del estreno del primer filme de una nueva trilogía de películas animadas de Eureka Seven.

Esta primera parte tendrá por título Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution (Psalms of Planets Eureka Seven Hi-Evolution). La proyección está programada para el día 12 de agosto en el Marquis Ballroom y tendrán de invitado al director Tomoki Kyoda (Darker than Black, Full Metal Panic!, Expelled from Paradise).

Prácticamente regresa todo el casting, Yuko Sanpei, Kaori Nazuka, Kouji Tsujitani, Michiko Neya, Juurouta Kosugi, y Aya Hisakawa como sus respectivos personajes Renton, Eureka, Dewey, Talho, Charles y Ray. Esta primer cinta se estrenará oficialmente en Japón el 16 de septiembre y saldrá en una gira comercial por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, Singapur, Malasia y Tailandia. Posteriormente se estrenará la segunda parte en 2018, terminando en 2019 con la trilogía.

La Otakon tendrá lugar en el Washington Convention Center de Washington, D. C. entre el 11 y 13 de agosto de 2017.

Fuente: ANN