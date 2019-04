Anime | La película Bunny Girl Sempai estrena teaser e imagen

La página web oficial de la película Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl (Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai), cinta basada en la novela Seishun Buta Yarō (Bunny Girl Senpai) escrita por Hajime Kamoshida, lanzó un teaser trailer y una nueva imagen promocional el pasado fin de semana.

El teaser, muestra algunas escenas que podremos ver en la película que adaptará los volúmenes 6 y 7 de la novela ligera.

La cinta se estrenará en cines de Japón el próximo 15 de Junio. Una segunda preventa de boletos comenzará el próximo 27 de Abril en la que se entregará a todos los que participen un boleto con diseño especial junto con un folder especial tamaño A4.

Una historia de la adolescencia.

Síndrome de la pubertad: ciertas experiencias poco corrientes que se rumorea en Internet que son la causa del exceso de sensibilidad e inestabilidad durante la adolescencia. Este año, Sakura Azusagawa, estudiante de segundo en una preparatoria cercana a Enoshima, conocerá a varias chicas que están pasando por ese “síndrome de la pubertad”. Por ejemplo, en la biblioteca conoce a una salvaje chica conejito que resulta ser Mai Sakurajima, una chica mayor de su preparatoria que es una actriz que está tomándose un descanso. ¿El problema? Que nadie parece poder ver a esa chica tan encantadora.

La historia cuenta con una adaptación animada, que está disponible en el servicio de Crunchyroll.

Lo vimos en: ANN