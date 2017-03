Anime | La película de Trinity Seven llega a Crunchyroll

El servicio de anime por streming Crunchyroll, anunció este jueves, que tendrán disponible la película Gekijōban Trinity Seven – Yūkyū Toshokan to Renkinjutsu Shōjo (Trinity Seven: Eternal Library & Alchemic Girl), adaptación del manga de Kenji Sato y Akinari Nao: Trinity Seven – The Seven Magicians.

La película esta disponible a partir de la 1 a.m. (madrugada del viernes), aunque aún no se han mencionado los territorios en los que estará disponible, aunque al parecer en México y América Latina ya se puede ver.

La película se estrenó en cines japoneses el pasado 25 de Febrero.

Una serie animada de 12 episodios se transmitió en japón en Octubre del año 2014, teniendo distribución simultanea en Crunchyroll.

Sinopsis

El protagonista Arata Kasuga se ve envuelto en un extraño incidente conocido como “Collapse Phenomenon” que provoca la destrucción del mundo y que traslada a su primo Hiriji Kasuga a otro mundo. Para resolver el “Collapse Phenomenon” y traer de vuelta a Hijiri, Arata se inscribe en la Royal Biblia Academy. Allí conocerá a siete preciosas magas conocidas como Trinity Seven.

Via: Crunchyroll