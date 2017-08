Anime: La segunda temporada de ‘Sangatsu no Lion’ ya tiene fecha de estreno

Finalmente ya tenemos fecha de estreno para la segunda temporada de Sangatsu no Lion (March comes in Like a Lion), además del numero de episodios y un nuevo póster creado por el diseñador de personaje de la serie Nobuhiro Sugiyama.

La página oficial de este anime reveló que esta nueva temporada se estrenará el 14 de Octubre y contará con 22 capítulos, además de que regresará todo el staff original, -cosa que agradezco bastante ya que hicieron un excelente trabajo con la primera entrega de esta serie-. La primera temporada se estrenó en octubre del año pasado y también contó con 22 episodios, que están disponibles en el servicio de Crunchyroll.

Sangatsu no Lion nos cuenta la historia de Rei, un chico de 17 años que es un jugador de shōgi profesional que no sabe como relacionarse con otras personas. A pesar de esto, vemos como es que gracias a un trío de hermanas y sus gatos, logra aprender poco a poco a comunicarse con otras personas y establecer un vínculo con ellas.

La serie está basada en el manga homónimo de Chika Umino (Honey & Clover), el cual todavía no ha concluido y ha inspirado también 2 adaptaciones live-action los cuales se estrenaron en Marzo y Abril de este año.

