Anime: Las películas de Kyōkai no Kanata llegan a HiDive

El servicio de streaming de animación japonesa HiDive anunció el pasado miércoles que a su catálogo llegarán las películas de la serie Kyōkai no Kanata: Gekijōban Kyōkai no Kanata I’ll Be Here: Kako-hen y Gekijōban Kyōkai no Kanata I’ll Be Here: Mirai-hen. Ambas películas estarán disponibles en idioma original con subtítulos en inglés a partir del próximo 20 de Noviembre.

La película Gekijōban Kyōkai no Kanata I’ll Be Here: Kako-hen se estrenó en Marzo de 2015, es una cinta recopilatoria de la serie animada, contándonos de nuevo la historia que conocemos, pero desde la perspectiva de Mirai Kuriyama; mientras que Gekijōban Kyōkai no Kanata I’ll Be Here: Mirai-hen es una secuela y nos cuenta una nueva historia, fue estrenada en Abril de 2015.

Via: ANN