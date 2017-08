Anime: Little Witch Academia estrena su segunda temporada en NETFLIX

Hace un par de meses los fanáticos del anime recibíamos la noticia que la serie Little Witch Academia llegaba al servicio de streaming de video NETFLIX, muchos pensamos que en ese momento estaría la serie en su totalidad, pero no, solo liberaron los primero 13 episodios de la serie, sin embargo eso acaba de cambiar ya que el día de hoy (o ayer no lo sabemos) agregaron los 12 episodios restantes.

Little Witch Academia es una franquicia japonesa de anime creada por Yō Yoshinari y producida por Studio Trigger. El primer cortometraje original, dirigido por Yoshinari y escrito por Masahiko Otsuka, fue estrenado en los cines el 2 de marzo de 2013 como parte del proyecto Anime Mirai 2013.

El segundo cortometraje fue financiado parcialmente a través de Kickstart y lleva por nombre Little Witch Academia: The Enchanted Parade, estrenado el 9 de octubre de 2015.