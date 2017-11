Anime: Llegan a Crunchyroll series con doblaje al español

Previamente se había anunciado que Crunchyroll empezaría a incluir doblaje en algunas de sus series, que de todo su catalogo existente eligió iniciar con Rokka: Braves of the Six Flowers (Rokka no Yūsha), serie que realmente pasó sin pena ni gloria ya que a media temporada empezó a decaer en historia (según mi opinión). Pero lo bueno es que ya finalmente anunció otros dos títulos y una fecha de estreno para estos doblajes.

Las otras dos series serán Yamada-kun to 7-nin no Majo (Yamada-kun y las 7 brujas), un harem de comedia que si te saca una que otra carcajada y Schwarzes Marken, un anime sci-fi militar situado en 1983 durante la guerra fría. Esperemos que próximamente Crunchyroll se anime a doblar series un poco más populares pero igual agradecemos la iniciativa ya que esta plataforma cuenta con un catalogo bastante extenso.

Por lo pronto podrás disfrutar del doblaje de estas series a partir del 16 de noviembre, pero ¿que otras series de su catálogo te gustaría ver dobladas al español?

Fuente: Crunchyroll