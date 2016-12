Anime Los títulos más vendidos en BD/DVD en Japón del 2016

Se nos acaba el año y con esto ya se dieron a conocer los títulos de animación más exitosos en ventas del 2016, el primer lugar se lo llevó Osomatsu-san, quien estuvo presente en los top 10 de Blu-ray y DVD durante todo el año. Otro de los grandes ganadores de este año es la franquicia de Love Live, la cuál se metió 3 veces en el top 10 con la película, el primer anime y la nueva generación.

Top 10 de lo más vendido en animación en Japón del 2016

Este Top cubre del 20 de Diciembre del 2015 al 11 de Diciembre del 2016.

#1 – Osomatsu-san – 562,503 unidades.

#2 – Zootopia – 305,095 unidades

#3 – Love Live! The School Idol Movie – 237,883 unidades

#4 – Girls and Panzer der Film – 230, 516 unidades

#5 – Love Live! Sunshine!! – 175,581 unidades

#6 – Owarimonogatari – 145, 472 unidades

#7 – Haikyu!! Segunda Temporada – 136,518 unidades

#8 – Mobite Suit Gundam: The Origin – 134,059 unidades

#9 – Minions – 134,059 unidade

#10 – Love Live! – 113,564 unidades

Vía: ANN.