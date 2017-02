Anime | Love Live! Sunshine!! tendrá segunda temporada

Durante el evento “Aqours First LoveLive! ~Step! ZERO to ONE~” realizado en Yokohama; que fue el primer gran evento del grupo Aquors, que esta formado por las seiyus que prestan su voz a las protagonistas de la serie animada Love Live! Sunshine!! se anunció que la serie contará con una segunda temporada.

Además se anunció el “ Love Live! Sunshine!! Aquors 2nd Love Live! Happy Party Train Tour” que se realizará en el Nippo Gaishi Hall de Nagoya los próximos 5 y 6 de Agosto, en el World Memorial Hall de Kobeel 19 y 20 de Agosto y en el Seibu Prince Dome de Saitama el 29 y 30 de Septiembre.

Una noticia que esperaban todos los fans de las “agüitas” desde hace tiempo, ya que la historia de las 9 chicas de la escuela Uranohoshi quedo inconclusa en loq ue fue su primer temporada, que se transmitió en la temporada de verano de 2016.

Via: ANN