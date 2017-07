Anime: Mai Kuraki gana Premio Guinness con ‘Detective Conan’

Gracias a Mai Kuraki, el anime de ‘Detective Conan’ obtuvo un Guinness World Record. Fue galardonada por ser la artista que ha interpretado más canciones en una sola serie con un récord de 21 temas de este largo anime. Reconocieron su logro en un evento el 25 de julio.

Durante la ceremonia comentó que le parecía algo asombroso, ya que ella comenzó siendo seguidora de la obra de Gosho Aoyama y, junto a su hermano, se gastaban el dinero comprando la revista Weekly Shonen Sunday para leer las historias de Conan. Además, la ayudaron a sobrellevar los momentos difíciles en la escuela. Espera seguir trabajando en la serie que le dio muchas amistades.

La primera canción que interpretó fue en el 2000 con ‘Secret of my Heart’ y ha seguido así hasta ‘The Crimson Love Letter’, tema de la película #21 de la franquicia. El álbum ‘Mai Kuraki x Detective Conan COLLABORATION BEST 21 – Shinjitsu wa Itsumo Uta ni Aru!’, que contiene todas las pistas que Kuraki ha puesto en el anime, se lanzará el 25 de octubre.

Fuente: ANN